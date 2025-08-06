- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
- 06.08 22:02 Очень сочный мясной рулет: готовится так просто и быстро, что не успеете оглянуться
- 06.08 21:32 Не ешьте горькие кабачки: это может быть опасно
- 06.08 21:02 Это было действительно страшно: Линдси Лохан поделилась печальным опытом общения с папарацци
- 06.08 20:45 «Изображение павлина считается оберегом, который приносит благополучие и счастливую судьбу», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 06.08 20:33 Хоронили под звуки трембиты: в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница с Закарпатья
- 06.08 20:17 Они повсюду: дизайнер назвал главные тренды летних аксессуаров
- 06.08 20:01 Думал — это ужас: известный шеф-повар заинтриговал новым статусом
- 06.08 19:39 Дроновых атак будет меньше? ВСУ нашли способ снизить опасность
- 06.08 19:23 россия хочет превратить Украину во вторую беларусь, — военный эксперт
- 06.08 19:12 В САП, как и НАБУ, массово «сливают» материалы дел подозреваемым, а конкурсы проводят в ручном режиме, — экс-прокурор
- 06.08 18:59 Овнам — «Туз Жезлов» и яркие идеи, Львам — «Тройка Мечей» и буря эмоций: Таро-прогноз на 7 августа
Не ешьте горькие кабачки: это может быть опасно
Летом мы пользуемся тем, что нам дает природа, и поэтому с удовольствием готовим самые разнообразные овощные салаты, намазки и даже пироги. Однако даже здоровые овощи иногда могут иметь неприятные сюрпризы. Например, если кабачки имеют горький вкус, пишет сайт Рolki.
Горький вкус кабачков обусловлен высоким содержанием кукурбитацинов. Эти соединения токсичны в больших количествах и вызывают неприятные симптомы. Употребление их в пищу может вызвать тошноту, рвоту, диарею, боль в животе, слабость и обезвоживание (что особенно опасно для детей и пожилых людей). Наличие этих токсинов в овощах (не только в кабачках, но и огурцах, тыквах и патиссонах) — это не чудо природы, а защитный механизм. Они предназначены для отпугивания вредителей, но в избытке вредны для человека.
Чтобы предотвратить горечь выращенных дома кабачков, регулярно поливайте их и собирайте молодыми. Стоит знать, что более высокие концентрации кукурбитацинов чаще появляются в выращенных дома кабачках, особенно когда растение страдает от недостатка воды, засухи или является гибридом с другими растениями по соседству. Это происходит потому, что стрессовые условия окружающей среды стимулируют растение вырабатывать естественные защитные механизмы, включая эти горькие соединения.
Что делать, если вы купили горькие кабачки? В этой ситуации мало что можно сделать. Самое разумное — выбросить неприятный на вкус овощ.
Всегда стоит попробовать овощи перед их приготовлением (кабачки можно есть сырыми). Сильный неприятный вкус — это признак того, что их не стоит есть.
Выбирая кабачки, обратите внимание на их внешний вид. Овощи должны быть твердыми, без повреждений, пятен, признаков болезней или плесени, а также иметь нейтральный запах. Выбирайте молодые кабачки, они маленькие и блестящие. Крупные и переросшие кабачки чаще содержат горькие вещества.
Напомним, кулинар Оксана Вознюк говорит, что то, как нарезаны овощи, влияет на вкус салата.97
Читайте нас в Facebook
Водолеям — нестандартные решения, Весам — компромиссы, а Львам — карьера: гороскоп на 6 августа 2025 года