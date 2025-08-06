41.24 / 41.80 47.87 / 48.53
Не ешьте горькие кабачки: это может быть опасно

21:32 6 августа 2025
кабачки

Летом мы пользуемся тем, что нам дает природа, и поэтому с удовольствием готовим самые разнообразные овощные салаты, намазки и даже пироги. Однако даже здоровые овощи иногда могут иметь неприятные сюрпризы. Например, если кабачки имеют горький вкус, пишет сайт Рolki.

Горький вкус кабачков обусловлен высоким содержанием кукурбитацинов. Эти соединения токсичны в больших количествах и вызывают неприятные симптомы. Употребление их в пищу может вызвать тошноту, рвоту, диарею, боль в животе, слабость и обезвоживание (что особенно опасно для детей и пожилых людей). Наличие этих токсинов в овощах (не только в кабачках, но и огурцах, тыквах и патиссонах) — это не чудо природы, а защитный механизм. Они предназначены для отпугивания вредителей, но в избытке вредны для человека.

Чтобы предотвратить горечь выращенных дома кабачков, регулярно поливайте их и собирайте молодыми. Стоит знать, что более высокие концентрации кукурбитацинов чаще появляются в выращенных дома кабачках, особенно когда растение страдает от недостатка воды, засухи или является гибридом с другими растениями по соседству. Это происходит потому, что стрессовые условия окружающей среды стимулируют растение вырабатывать естественные защитные механизмы, включая эти горькие соединения.

Что делать, если вы купили горькие кабачки? В этой ситуации мало что можно сделать. Самое разумное — выбросить неприятный на вкус овощ.

Всегда стоит попробовать овощи перед их приготовлением (кабачки можно есть сырыми). Сильный неприятный вкус — это признак того, что их не стоит есть.

Выбирая кабачки, обратите внимание на их внешний вид. Овощи должны быть твердыми, без повреждений, пятен, признаков болезней или плесени, а также иметь нейтральный запах. Выбирайте молодые кабачки, они маленькие и блестящие. Крупные и переросшие кабачки чаще содержат горькие вещества.

Напомним, кулинар Оксана Вознюк говорит, что то, как нарезаны овощи, влияет на вкус салата.

