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Латгальский салат из огурцов: такой вкуснятины вы еще не готовили
Летом хозяйки стараются приготовить побольше разнообразных огуречных салатов на зиму. Этот салат очень вкусный при условии, что ничего в рецепте не менять. Ингоедиенты доступны, бюджетны, поэтому смело беритесь готовить, советует кулинар Надежда Карпова.
Составляющие:
- 2,5 кг огурцов (можно брать большие)
- 1 кг небольшого лука
- 100 г сахара
- 100 мл 6% уксуса (или примерно 70 мл 9% уксуса)
- 100 мл подсолнечного масла
- 2 ст. ложки соли
- 1 чайная ложка молотого кориандра (обязательно!)
Приготовление:
Огурцы и лук порезать кружочками примерно 1 см толщиной (или немного тоньше). Резаный лук разобрать на отдельные кольца. Сложить овощи в кастрюлю. Добавить остальные компоненты, перемешать. Варить 10−15 минут, пока огурцы не станут менять цвет. Разложить по стерилизованным банкам, плотно утрамбовывая, закатать.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт вкусного фаршированного перца по рецепту «счастливого повара».391
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