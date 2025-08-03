Латгальский салат из огурцов: такой вкуснятины вы еще не готовили

Летом хозяйки стараются приготовить побольше разнообразных огуречных салатов на зиму. Этот салат очень вкусный при условии, что ничего в рецепте не менять. Ингоедиенты доступны, бюджетны, поэтому смело беритесь готовить, советует кулинар Надежда Карпова.

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Составляющие:

2,5 кг огурцов (можно брать большие)

1 кг небольшого лука

100 г сахара

100 мл 6% уксуса (или примерно 70 мл 9% уксуса)

100 мл подсолнечного масла

2 ст. ложки соли

1 чайная ложка молотого кориандра (обязательно!)

Приготовление:

Огурцы и лук порезать кружочками примерно 1 см толщиной (или немного тоньше). Резаный лук разобрать на отдельные кольца. Сложить овощи в кастрюлю. Добавить остальные компоненты, перемешать. Варить 10−15 минут, пока огурцы не станут менять цвет. Разложить по стерилизованным банкам, плотно утрамбовывая, закатать.

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