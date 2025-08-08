- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
В мире, где красота — это не только внешность, но и энергия, которую мы излучаем, даже простая стрижка может стать ритуалом. Многие считают, что выбор дня для смены прически — не просто вопрос удобства, а тонкая настройка на ритмы природы. И здесь на сцену выходит лунный календарь.
Астрологи убеждены: фазы Луны влияют на рост волос, их структуру, способность к восстановлению — и даже на наше эмоциональное состояние после стрижки. В благоприятные дни волосы растут быстрее, выглядят здоровее, а смена имиджа приносит удовольствие. Неблагоприятные дни могут повлечь ломкость, потерю формы или просто «не то» настроение.
Это не магия, а наблюдения, которые базируются на многовековых традициях и современных астрологических расчетах.
По данным лунного календаря от MIG, лучших дат для похода к парикмахеру в августе не так уж и много:
- 13 августа (Луна в Тельце) — день, когда стрижка укрепляет волосы, делает их блестящими и послушными.
- 20 августа (Луна во Льве) — прекрасное время для экспериментов: новые формы, цвета, креативные решения. ·
- 27 августа (Луна в Скорпионе) — идеально для обновления имиджа, особенно если хочется изменить что-то более глубокое, чем просто длину.
От похода к парикмахеру лучше воздержаться в такие дни: ·
- 8, 11, 12, 17, 19, 21, 23 августа — дни, когда стрижка может не принести желаемого результата. Волосы могут стать ломкими, а эмоциональный фон — нестабильным.
Если вы планируете важную смену имиджа — новый цвет, форму или даже стиль — выберите день, когда Луна находится в знаках, которые «любят» волосы: Телец, Лев, Дева. А если хотите, чтобы волосы росли быстрее — стрижку стоит делать на растущую Луну.
Ранее известная стилистка причесок в интервью «ФАКТАМ» рассказала о некоторых тайнах парикмахеров.91
