41.40 / 41.93 48.16 / 48.83
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Трамп передал путину Крым и несколько восточных областей на серебряном блюде», — австрийский министр

15:23 29 июля 2025
трамп и путин

После возвращения к власти в США американский президент фактически «подарил» главе кремля пять украинских регионов, включая Крым, а также запрет на членство Украины в НАТО. Все это якобы ради окончания войны, но путин отверг эту возможность. Об этом рассказала министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

«Одно ясно: Украина хочет мира, россия — нет. Если бы путин был действительно заинтересован в мире, он бы начал переговоры о прекращении огня сейчас. Президент США Трамп передал путину Крым и несколько восточных областей на серебряном блюде, так сказать, а также исключил членство Украины в НАТО. А что делает путин? Он продолжает вести войну на уничтожение Украины. Имеет ли россия импульс на передовой? Я не уверена, потому что россия несет огромные потери», - сказала чиновница.

Министр добавила, что в какой-то момент гробы в россии будут накапливаться. К этому добавляется катастрофическая экономическая ситуация.

«кремлю становится все труднее продолжать эту войну. путин знает, что у него заканчивается время. Вот почему он сейчас ведет войну с такой жестокой интенсивностью», — заявила Майнль-Райзингер.

РЕКЛАМА

Ранее сообщалось, что отказ от компромисса по Украине станет колоссальной ошибкой путина.

РЕКЛАМА
303

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Оператор дронов

В этом Украина первая в мире: генерал США о том, что невозможно удержать территорию только с помощью дронов

Ирина Билык

Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

Рецепт мафинов из кабачков. Фото - скриншот

Маффины из кабачка: исчезают еще теплыми

Джамала показала отдых с детьми в Турции

Фигура!: сеть в восторге от фотографий популярной певицы

Следующий материал
Новости партнеров