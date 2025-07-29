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«Трамп передал путину Крым и несколько восточных областей на серебряном блюде», — австрийский министр
После возвращения к власти в США американский президент фактически «подарил» главе кремля пять украинских регионов, включая Крым, а также запрет на членство Украины в НАТО. Все это якобы ради окончания войны, но путин отверг эту возможность. Об этом рассказала министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.
«Одно ясно: Украина хочет мира, россия — нет. Если бы путин был действительно заинтересован в мире, он бы начал переговоры о прекращении огня сейчас. Президент США Трамп передал путину Крым и несколько восточных областей на серебряном блюде, так сказать, а также исключил членство Украины в НАТО. А что делает путин? Он продолжает вести войну на уничтожение Украины. Имеет ли россия импульс на передовой? Я не уверена, потому что россия несет огромные потери», - сказала чиновница.
Министр добавила, что в какой-то момент гробы в россии будут накапливаться. К этому добавляется катастрофическая экономическая ситуация.
«кремлю становится все труднее продолжать эту войну. путин знает, что у него заканчивается время. Вот почему он сейчас ведет войну с такой жестокой интенсивностью», — заявила Майнль-Райзингер.
Ранее сообщалось, что отказ от компромисса по Украине станет колоссальной ошибкой путина.303
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