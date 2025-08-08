Трамп может провести отдельную встречу с Зеленским: что об этом известно

После неоднозначных сигналов, когда специальный посланник США Стив Виткофф три часа встречался с путиным в москве, а затем Белый дом ввел жесткие новые тарифы в отношении Индии, ссылаясь на ее поддержку военной экономики россии, Трамп внезапно объявил, что намерен встретиться с путиным «очень скоро» и что «есть очень хороший шанс» достичь соглашения по войне в Украине. путин подтвердил планы встречи и заявил, что Объединенные Арабские Эмираты будут подходящим местом, поэтому диктатор встретился с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом аль-Нахайяном в москве.

Чиновник Белого дома, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Трамп встретится с путиным только при условии, что российский диктатор также согласится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским — что, по словам путина, на данном этапе является преждевременным, пишет Washington Post.

Но позже Белый дом смягчил свою риторику, подчеркнув, что Дональд Трамп желает встретиться с обоими лидерами, но другие варианты остаются на столе.

«Как заявил президент Трамп, россияне выразили желание встретиться с президентом США, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась, — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. — Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время».

О том, что путин должен также встретиться с Зеленским как условие для участия Трампа в саммите, впервые сообщила New York Post. Но сам Трамп позже не упоминал о таком требовании.

Первоначальное обсуждение предполагало две двусторонние встречи — между Трампом и путиным, а также Трампом и Зеленским — а затем встречу со всеми тремя. Путаница относительно того, согласился ли путин встретиться с Зеленским, возникла только после того, как «россияне попытались как-то скрыть или преуменьшить» эту часть плана, сказал украинский чиновник.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что 6 августа обсуждались предложения об отдельной встрече Трампа с лидерами россии и Украины, а затем проведении трехстороннего саммита. Известно о постоянной напряженности, поскольку обе стороны стремятся сначала встретиться с Трампом, учитывая предполагаемое преимущество, которое это может дать.

Как бы ни были сформулированы условия путина, аналитик Татьяна Станова из Центра Карнеги россия-Евразия написала в сообщении в социальных сетях: «они сводятся к одному и тому же требованию: Украина прекращает сопротивление, Запад прекращает поставки оружия, а Киев принимает условия россии, что фактически является капитуляцией».

Еще один высокопоставленный украинский чиновник сказал, что старается оставаться оптимистом по поводу саммита Трамп-путин, особенно учитывая, что россия, похоже, рассматривает частичное прекращение огня, которое бы остановило авиаудары.

«В целом, мы все понимаем, что завершение войны полностью в руках Трампа, — сказал высокопоставленный чиновник. — Если бы первым шагом было частичное прекращение огня — все, кроме линии соприкосновения — это было бы хорошо. Но если бы то же самое было последним шагом, это было бы опасно для Украины. Мы слышим сигналы по определенным каналам, что россия стремится урегулировать ситуацию. Однако доверие между сторонами полностью разрушено».

Ранее журналист и аналитик Виталий Портников писал о выборе, который предстанет перед Трампом 9 августа.

