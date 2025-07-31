путин не пойдет на уступки в своих военных целях: аналитики о том, почему рф не нужен мир

Кремлевские чиновники продолжают изображать россию в прямой геополитической конфронтации с Западом, чтобы заручиться поддержкой россиян в войне в Украине и будущей российской агрессии против НАТО. Министр иностранных дел сергей лавров заявил на российском молодежном форуме 28 июля, что у них «нет союзников на поле боя», в отличие от Первой и Второй мировых войн. Утверждение о том, что россия действует одна в своей войне в Украине, игнорирует текущую поддержку, которую страна получает от Северной Кореи, Ирана и Китая.

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Северная Корея отправила баллистические ракеты, артиллерийские снаряды и северокорейские войска для поддержки военных усилий россии против Украины, и есть экономические и политические признаки растущего сближения между ними, сообщают в Институте изучения войны.

Иранские беспилотники «Шахед» играли ключевую роль в воздушных кампаниях россии против украинских городов на протяжении всей войны, а помощь Ирана позволила рф стать самодостаточной в производстве этого оружия.

россия в значительной степени зависит от КНР в поддержании своих схем уклонения от санкций, а китайские компании поставляют критически важные компоненты двойного назначения и микроэлектронику для российских военных технологий, отмечают аналитики.

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Укрепление отношений между россией, Ираном, Северной Кореей и КНР представляет растущую угрозу для безопасности Запада, и рф активно стремится к глобальному антизападному альянсу. Заявления лаврова также подчеркивают усилия кремля по установлению неформальной государственной идеологии, которая увековечивает идею о том, что Запад находится в экзистенциальном конфликте с россией, чтобы поощрить безоговорочную поддержку населением российского правительства.

лавров утверждал, что россия будет настаивать на своих требованиях: «никакого втягивания Украины в НАТО, никакого расширения НАТО вообще» и признание незаконной аннексии россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыма.

«Заявления лаврова подтверждают приверженность кремля своим военным целям в Украине перед российской общественностью, и в частности перед российской молодежью. кремль посвятил значительное количество времени и энергии формированию внутренней поддержки войны. Приверженность российского общества достижению военных целей россии, над содействием чему кремль настойчиво работал, значительно осложнит для президента путина представление любого мирного соглашения, которое значительно отличается от его заявленных целей, как победы перед его внутренней аудиторией», — добавляют аналитики.

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Они убеждены, что путин вряд ли пойдет на какие-либо уступки в своих военных целях, разве что его вынудят к этому значительные победы Украины на поле боя, поскольку любое завершение войны, которое не достигнет всех целей путина, поставит под сомнение успех и целесообразность военной кампании рф в Украине.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что путь к миру заключается в усилении поставок оружия в Украину.

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