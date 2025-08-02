- 08:50 Российские террористы били по Украине дронами и ракетами: где ночью раздавались взрывы и бушевали пожары
- 08:17 Тельцы могут пострадать из-за неосторожного высказывания, а Ракам следует избегать кардинальных перемен: гороскоп на 3 августа
- 02.08 22:28 Тест «Тренды в сувенирах-2025» от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 02.08 22:01 Любимое лакомство королей: кто раз попробовал, тот оценит
- 02.08 21:32 Я боролся: Джастин Тимберлейк сделал трогательное признание о своем здоровье
- 02.08 21:03 С этой специей надолго забудете о моли: все, что нужно сделать, положить несколько листов
- 02.08 20:45 «Ван Гог рисовал подсолнухи не случайно», — коллекционерка Людмила Карпинская-Романюк
- 02.08 20:34 Был отмечен благодарностями и медалями: воин с Киевщины не пережил тяжелое ранение
- 02.08 20:26 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 02.08 20:07 Ватрушки с яблоком: можно тем, кто на диете
- 02.08 19:43 Что происходит в Часовом Яре: эксперт рассказал о ситуации в городе и почему оккупанты соврали, что взяли его
- 02.08 19:11 Овнам — «Справедливость» и важное решение, Близнецам — «Башня» и крах иллюзий: Таро-прогноз на 3 августа
Трамп может подкупить путина уступкой: о чем идет речь
Желание Дональда Трампа закончить войну в Украине может вылиться в некое соглашение россии с США, что пойдет во вред всей Европе, включая самих украинцев. Об этом пишет Politico.
Это та кувалда, которая может разбить экономический брандмауэр Запада вокруг россии, и забрать с собой американскую энергию, считают бывшие и нынешние европейские дипломаты, а также американские эксперты отрасли. Руководители нефтегазовых компаний уже предупреждают Белый дом о таком исходе, а также составляют планы на случай, если их просьбы будут проигнорированы.
«Единственная вещь, которая может сорвать впечатляющий рост американской промышленности в области сжиженного газа, — это возобновление потоков из россии. В этом нет никаких сомнений», — сказал Джеффри Пайетт, который был послом в Украине, когда россия вторглась в Крым в 2014 году, и возглавлял Бюро энергетики и природных ресурсов Государственного департамента во времена бывшего президента Джо Байдена.
Трубопроводы в Европу не восстанавливаются. Пока. Но санкции США против россии смягчаются, и некоторые европейцы шепчутся о возобновлении импорта российских энергоносителей. Американские инвесторы даже обсуждали партнерство с российскими чиновниками для возобновления потоков газа в Германию.
«Это будет означать, что администрация Трампа запихивает российский газ европейцам в глотку. Конечно, нас беспокоят разговоры о возвращении к российским энергоносителям и отсутствие ясности относительно позиции США, — сказал чиновник из восточноевропейской страны, который не был уполномочен выступать публично. — Но мы надеемся, что выиграем в дискуссии, ведь возвращение было бы ошибкой».
Несмотря на то, что на восточном фланге Европы твердо решили никогда не возвращаться в холодные объятия «Газпрома», по-другому на ситуацию могут смотреть в Западной Европе, что грозит определенным расколом на континенте.
«Кое-кто опасается, что склонность Дональда Трампа к зрелищам и гиперболам подтолкнет его к мирному соглашению с россией, которое ослабит Украину и подорвет экспорт США», — говорится в статье.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «Газпром» похоронил турецкий газовый хаб, который называли мечтой путина.302
Читайте нас в Facebook
«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны
Крысам важно избегать споров, а Кроликам — не бояться проявить инициативу: восточный гороскоп на неделю 4 — 10 августа