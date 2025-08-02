Желание Дональда Трампа закончить войну в Украине может вылиться в некое соглашение россии с США, что пойдет во вред всей Европе, включая самих украинцев. Об этом пишет Politico.

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Это та кувалда, которая может разбить экономический брандмауэр Запада вокруг россии, и забрать с собой американскую энергию, считают бывшие и нынешние европейские дипломаты, а также американские эксперты отрасли. Руководители нефтегазовых компаний уже предупреждают Белый дом о таком исходе, а также составляют планы на случай, если их просьбы будут проигнорированы.

«Единственная вещь, которая может сорвать впечатляющий рост американской промышленности в области сжиженного газа, — это возобновление потоков из россии. В этом нет никаких сомнений», — сказал Джеффри Пайетт, который был послом в Украине, когда россия вторглась в Крым в 2014 году, и возглавлял Бюро энергетики и природных ресурсов Государственного департамента во времена бывшего президента Джо Байдена.

Трубопроводы в Европу не восстанавливаются. Пока. Но санкции США против россии смягчаются, и некоторые европейцы шепчутся о возобновлении импорта российских энергоносителей. Американские инвесторы даже обсуждали партнерство с российскими чиновниками для возобновления потоков газа в Германию.

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«Это будет означать, что администрация Трампа запихивает российский газ европейцам в глотку. Конечно, нас беспокоят разговоры о возвращении к российским энергоносителям и отсутствие ясности относительно позиции США, — сказал чиновник из восточноевропейской страны, который не был уполномочен выступать публично. — Но мы надеемся, что выиграем в дискуссии, ведь возвращение было бы ошибкой».

Несмотря на то, что на восточном фланге Европы твердо решили никогда не возвращаться в холодные объятия «Газпрома», по-другому на ситуацию могут смотреть в Западной Европе, что грозит определенным расколом на континенте.

«Кое-кто опасается, что склонность Дональда Трампа к зрелищам и гиперболам подтолкнет его к мирному соглашению с россией, которое ослабит Украину и подорвет экспорт США», — говорится в статье.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «Газпром» похоронил турецкий газовый хаб, который называли мечтой путина.

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