США планируют ввести вторичные санкции против рф 8 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник Стив Виткофф достиг «значительного прогресса» во время встречи с президентом путиным. Тем временем Вашингтон продолжает подготовку к введению вторичных санкций в пятницу, 8 августа.

Американский президент в сообщении в Truth Social отметил, что проинформировал некоторых европейских союзников о встрече Уиткоффа с путиным, которая была сосредоточена на прекращении войны, пишет Reuters.

«Все согласны, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — добавил Трамп, не рассказывая подробностей.

Ранее представитель Белого дома заявил, что встреча прошла хорошо и что москва заинтересована в продолжении сотрудничества с США.

Представитель отметил, что вторичные санкции, которыми Дональд Трамп грозил странам, ведущим бизнес с россией, по-прежнему должны быть введены в пятницу.

Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прилетел в москву и встретился с главой кремля путиным. Их диалог длился около 3 часов. В этот же день президенты Украины и США — Владимир Зеленский и Дональд Трамп также провели телефонный разговор.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что россия рассматривает воздушное перемирие с Украиной, но войну останавливать не собирается.

