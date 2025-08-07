- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
Трамп намерен провести встречу как с путиным, так и с Зеленским: что об этом известно
Президент Дональд Трамп, по результатам визита своего посланника Стива Виткоффа в москву, намерен встретиться лично с президентом путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого планирует провести встречу с главой кремля и президентом Украины Владимиром Зеленским, по словам двух человек, осведомленных о плане.
Американский президент обнародовал свои планы во время телефонного разговора с европейскими лидерами, сообщили источники. Во встрече будут участвовать только эти трое — сам Трамп, путин и Зеленский — европейские коллеги не будут присутствовать. Европейские лидеры, которые пытались играть координирующую роль во встречах с целью прекращения войны между россией и Украиной, поддерживая своего европейского соседа, кажется, согласились с тем, что сказал Трамп, сообщил один из информированных источников, пишет The New York Times.
Неизвестно, согласились ли путин и Зеленский с планом Трампа. Но украинский президент участвовал в телефонном разговоре Дональда Трампа с европейскими лидерами и впоследствии заявил, что имел «разговор с президентом Трампом» и что его позиция и позиция европейских лидеров состоит в том, что «война должна закончиться», но «честным окончанием».
В разговоре также принимали участие премьер Великобритании, канцлер Германии, генеральный секретарь НАТО, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф.
Дональд Трамп уже несколько месяцев пытается достичь мирного соглашения между россией и Украиной. Он скептически относится к военной помощи США Украине и в начале этого года во время встречи в Овальном кабинете, которая транслировалась на камеры, выразил Зеленскому неудовольствие. Тем не менее, разочарованный медленным темпом переговоров с россией, Трамп недавно санкционировал продажу большего количества оружия союзникам по НАТО, которое предназначено для Украины.
Ранее «ФАКТЫ» писали о новой тактике Трампа в отношении россии.98
