Украина

россия не заинтересована в мире: дипломат отвергает целесообразность территориальных уступок со стороны Украины

15:22 9 августа 2025
Алексей Макеев

Москва продолжает требовать от Киева уступок ради мира. Но если бы Украина уступила часть своей территории, это создало бы опасный прецедент, предупреждает посол нашей страны в Германии Алексей Макеев.

«Отказ Украины от частей своей территории будет означать, что побеждает закон сильного, — цитирует Макеева издание N-tv. — Если в Европе воцарится несправедливость, а не международное право, то никто в Европе больше не будет чувствовать себя в безопасности».

По мнению дипломата, переговоры должны привести к тому, что россия будет вынуждена пойти на уступки, а не Украина.

«россия начала эту войну, и именно она должна взять на себя ответственность за нее, — убежден Макеев. — Она не заинтересована в мире».

Относительно запланированной двусторонней встречи президента США Дональда Трампа и путина посол подчеркнул, что «без Украины не будет никакой дискуссии об Украине».

В свою очередь Владимир Зеленский проконсультировался с ведущими европейскими политиками, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен. Европа должна находиться за столом переговоров в предстоящих переговорах, считает Алексей Макеев.

Посол призвал к дальнейшим санкциям США и ЕС против россии, например, путем конфискации российских государственных активов.

«По всему миру распределено 300 миллиардов евро, — сказал Макеев. — Это можно было бы использовать, чтобы получить больше оружия».

Напомним, ряд европейских лидеров, в частности Фридрих Мерц, готовы к дебатам по поводу замороженных российских государственных активов.

