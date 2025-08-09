- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
россия не заинтересована в мире: дипломат отвергает целесообразность территориальных уступок со стороны Украины
Москва продолжает требовать от Киева уступок ради мира. Но если бы Украина уступила часть своей территории, это создало бы опасный прецедент, предупреждает посол нашей страны в Германии Алексей Макеев.
«Отказ Украины от частей своей территории будет означать, что побеждает закон сильного, — цитирует Макеева издание N-tv. — Если в Европе воцарится несправедливость, а не международное право, то никто в Европе больше не будет чувствовать себя в безопасности».
По мнению дипломата, переговоры должны привести к тому, что россия будет вынуждена пойти на уступки, а не Украина.
«россия начала эту войну, и именно она должна взять на себя ответственность за нее, — убежден Макеев. — Она не заинтересована в мире».
Относительно запланированной двусторонней встречи президента США Дональда Трампа и путина посол подчеркнул, что «без Украины не будет никакой дискуссии об Украине».
В свою очередь Владимир Зеленский проконсультировался с ведущими европейскими политиками, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен. Европа должна находиться за столом переговоров в предстоящих переговорах, считает Алексей Макеев.
Посол призвал к дальнейшим санкциям США и ЕС против россии, например, путем конфискации российских государственных активов.
«По всему миру распределено 300 миллиардов евро, — сказал Макеев. — Это можно было бы использовать, чтобы получить больше оружия».
Напомним, ряд европейских лидеров, в частности Фридрих Мерц, готовы к дебатам по поводу замороженных российских государственных активов.201
