Мерц заявил, что открыт к дебатам по замороженным российским государственным активам

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который подчеркнул, что «единственный язык, который понимает главой кремля — это сила», открыт к дебатам по использованию замороженных российских государственных активов. Но он предупредил о рисках.

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«Мы должны вести эту дискуссию открыто, — сказал он журналистам, пишет издание N-tv.de. — Но есть два сложных аспекта. Будет ли такой шаг юридически допустимым? И как отреагируют рынки капитала, которые ценят надежность?»

В любом случае, добавил он, деньги должны быть использованы для восстановления Украины.

«Но нам еще далеко до этого», — заявил Мерц.

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Российские государственные активы на сумму более 200 миллиардов евро хранятся в ЕС. Средства от замороженных активов используются для обеспечения Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. По мнению канцлера, только более жесткие санкции могут привести россию к столу переговоров.

Напомним, в Конгрессе США в ближайшее время планируют принять жесткие санкции против москвы.

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