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«Террор не знает границ»: украинский посол обратился к немецким партнерам после удара по Киеву
После российских атак на Киев в ночь на 31 июля посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал к немецким инвестициям в украинскую оборонную промышленность.
«Изображения разрушенных зданий и раненых гражданских лиц доходят до нас почти каждый день, но сегодняшнее нападение еще раз дает понять: террор москвы не знает границ, — заявил Макеев. — Поиск и поставка дополнительных систем Patriot для Украины имеют решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет. Но мы можем и должны идти дальше».
Поэтому, добавил он, следующим логичным шагом является, как уже было договорено между Германией и Украиной в мае, инвестировать непосредственно в украинскую оборонную промышленность.
«Это означает производство разведывательных беспилотников, боевых беспилотников дальнего действия, систем перехвата беспилотников и беспилотников FPV украинскими компаниями, дополненное совместными немецко-украинскими предприятиями», — пояснил посол.
Напомним, Алексей Макеев очень высоко оценил поддержку Германией Украины.
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