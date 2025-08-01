«Террор не знает границ»: украинский посол обратился к немецким партнерам после удара по Киеву

После российских атак на Киев в ночь на 31 июля посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал к немецким инвестициям в украинскую оборонную промышленность.

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«Изображения разрушенных зданий и раненых гражданских лиц доходят до нас почти каждый день, но сегодняшнее нападение еще раз дает понять: террор москвы не знает границ, — заявил Макеев. — Поиск и поставка дополнительных систем Patriot для Украины имеют решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет. Но мы можем и должны идти дальше».

Поэтому, добавил он, следующим логичным шагом является, как уже было договорено между Германией и Украиной в мае, инвестировать непосредственно в украинскую оборонную промышленность.

«Это означает производство разведывательных беспилотников, боевых беспилотников дальнего действия, систем перехвата беспилотников и беспилотников FPV украинскими компаниями, дополненное совместными немецко-украинскими предприятиями», — пояснил посол.

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Напомним, Алексей Макеев очень высоко оценил поддержку Германией Украины.

Ранее Зеленский раскрыл детали о многомиллиардных договоренностях с партнерами по масштабному производству дронов-перехватчиков.

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