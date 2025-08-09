- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
- 09.08 22:01 «Он разрушил мою жизнь»: что известно о громких заявлениях внебрачной дочери путина Луизы Розовой
- 09.08 21:33 Чувствует себя потерянной: Келли Кларксон переживает трагедию, которая изменила все
- 09.08 21:04 Не ешьте это на ночь: продукты, замедляющие метаболизм
- 09.08 20:36 Более полугода теплилась надежда: в бою на Покровском направлении погиб воин с Житомирщины
- 09.08 20:25 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 09.08 20:08 Яблочная вышиванка: это необыкновенно вкусное блюдо будет украшением праздничного стола
- 09.08 19:54 Стрельцам — «Туз Кубков», Львам — «Туз Мечей», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 10 августа
- 09.08 19:41 Ядерный шантаж путина стал его ошибкой: эксперт рассказал, как россия может повторить судьбу СССР
- 09.08 19:02 Милые «мелочи»: стало известно, что подарил один из самых богатых мужчин планеты жене в медовый месяц
- 09.08 18:32 Без короны, но с вином: Меган Маркл строит собственную империю вкуса
- 09.08 18:10 Электронные доказательства обвинения по делу Грановского сфальсифицированы: выводы исследования, проведенного по заказу прокуроров
Без короны, но с вином: Меган Маркл строит собственную империю вкуса
В публичной жизни есть четко продуманные жесты и те, которые возникают по естественным причинам. Меган Маркл и принц Гарри показали, что они не любят следовать сценариям и установленным правилам. Это одна из причин, которая побудила их строить свою жизнь вдали от британской королевской семьи, пишет издание X Catalunya.cat.
На днях Меган представила свое розовое вино As Ever урожая в 2024 году. В отличие от вина 2023 года, бутылки стоимостью 30 долларов за единицу все еще есть в продаже. Предлагаются варианты из трех, шести или двенадцати бутылок.
Презентация сопровождалась видео в Instagram, где она открывает «Бутылку № 1» и произносит тост. «Поехали! Первая бутылка на конвейере! Поднимем тост за прекрасный день: наше розовое вино Napa теперь доступно в As Ever».
Чтобы избежать быстрой распродажи, как это произошло с первым выпуском, бренд опубликовал: «На этот раз мы сделали гораздо больше, и даже несмотря на это, оно быстро распродается! Не упустите!» Сообщение, призванное разжечь желание.
Новое розовое вино содержит 13,5% алкоголя, на один пункт ниже, чем предыдущее. Прозрачная бутылка с белой этикеткой и золотой каймой сохраняет свою элегантность. Бледно-розовый оттенок напоминает о солнечных полуднях в Калифорнии.
На официальном веб-сайте его описывают как «тщательно созданное Меган, герцогиней Сассекской» и «созданное для того, чтобы наслаждаться им с любимыми».
По словам бренда, купаж сохраняет гармонию первой версии, но с более нежным и незабываемым вкусом. Баланс создан для того, чтобы остаться в памяти тех, кто его попробует.
В своих социальных сетях Меган поблагодарила тех, кто поддержал проект: «Это подтвердило всю любовь, время и усилия, которые наша команда и наш основатель вложили в создание этого напитка». Признание, создающее близость.
Этот жест, кажется, сигнализирует об изменении стратегии. Вместо стремления к быстротечному успеху, Меган пытается строить прочные отношения со своими клиентами. Как обычно, она делает это по-своему.
В мире, окружающем Сассексов, каждый шаг важен. Каждое действие, даже самое повседневное, является еще одной составляющей их публичного нарратива.
Напомним, недавно Гарри и Меган с детьми появились на пляже, как обычная калифорнийская семья, где с удовольствием наблюдали за своим 6-летним сыном Арчи, бравшем урок серфинга.143
Читайте нас в Facebook