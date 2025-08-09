Без короны, но с вином: Меган Маркл строит собственную империю вкуса

В публичной жизни есть четко продуманные жесты и те, которые возникают по естественным причинам. Меган Маркл и принц Гарри показали, что они не любят следовать сценариям и установленным правилам. Это одна из причин, которая побудила их строить свою жизнь вдали от британской королевской семьи, пишет издание X Catalunya.cat.

На днях Меган представила свое розовое вино As Ever урожая в 2024 году. В отличие от вина 2023 года, бутылки стоимостью 30 долларов за единицу все еще есть в продаже. Предлагаются варианты из трех, шести или двенадцати бутылок.

Презентация сопровождалась видео в Instagram, где она открывает «Бутылку № 1» и произносит тост. «Поехали! Первая бутылка на конвейере! Поднимем тост за прекрасный день: наше розовое вино Napa теперь доступно в As Ever».

Чтобы избежать быстрой распродажи, как это произошло с первым выпуском, бренд опубликовал: «На этот раз мы сделали гораздо больше, и даже несмотря на это, оно быстро распродается! Не упустите!» Сообщение, призванное разжечь желание.

Новое розовое вино содержит 13,5% алкоголя, на один пункт ниже, чем предыдущее. Прозрачная бутылка с белой этикеткой и золотой каймой сохраняет свою элегантность. Бледно-розовый оттенок напоминает о солнечных полуднях в Калифорнии.

На официальном веб-сайте его описывают как «тщательно созданное Меган, герцогиней Сассекской» и «созданное для того, чтобы наслаждаться им с любимыми».

По словам бренда, купаж сохраняет гармонию первой версии, но с более нежным и незабываемым вкусом. Баланс создан для того, чтобы остаться в памяти тех, кто его попробует.

В своих социальных сетях Меган поблагодарила тех, кто поддержал проект: «Это подтвердило всю любовь, время и усилия, которые наша команда и наш основатель вложили в создание этого напитка». Признание, создающее близость.

Этот жест, кажется, сигнализирует об изменении стратегии. Вместо стремления к быстротечному успеху, Меган пытается строить прочные отношения со своими клиентами. Как обычно, она делает это по-своему.

В мире, окружающем Сассексов, каждый шаг важен. Каждое действие, даже самое повседневное, является еще одной составляющей их публичного нарратива.

Напомним, недавно Гарри и Меган с детьми появились на пляже, как обычная калифорнийская семья, где с удовольствием наблюдали за своим 6-летним сыном Арчи, бравшем урок серфинга.

