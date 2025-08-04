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Сменили стиль на пляжный: Меган Маркл и принц Гарри отправили сына на урок серфинга

17:31 4 августа 2025
Меган Маркл

На днях герцог и герцогиня Сассекские наблюдали за своим 6-летним сыном Арчи, у которого был урок серфинга на пляже. Меган Маркл и принц Гарри выглядели настоящей калифорнийской семьей в выходные на пляже. На фотографии, опубликованной TMZ, Сассексы сменили свой королевский стиль на пляжный.

Меган была в свободной одежде: легкой белой рубашке на пуговицах, соломенной шляпе с кожаной отделкой и босоножках с потертостями. Темные волосы Мегана были собраны в высокую прическу, а глаза от солнца защищали большие черные очки, пишет InStyle.

Тем временем принц Гарри во время редкого публичного выхода семьи был одет в черные спортивные шорты, серую футболку, коричневую бейсболку и тонированные авиаторские солнцезащитные очки.

Хотя принц Гарри (который тоже является энтузиастом серфинга) не присоединился к сыну в воде, Меган ранее поделилась в Instagram видео, на котором он в День отца учит сына еще одному важному навыку: маленький член королевской семьи учился ездить на велосипеде, крутя педали на длинной подъездной дорожке возле дома семьи в Монтесито. Тем временем младшая сестра Арчи, 4-летняя Лилибет, приобщилась к развлечению, бегая за велосипедом своего брата.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, что Netflix отказался от соглашения с принцем Гарри и Меган Маркл на 100 миллионов долларов.

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