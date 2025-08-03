Вы захотите цокнуться: объявление Меган Маркл о ее новом продукте стало вирусным

Герцогиня Сассекская нынешним летом была в центре внимания со своим новым роскошным брендом стиля жизни As Ever, выпуская несколько сезонных продуктов. Однако среди фирменных цветочных посыпок, травяных чаев и смеси для крепов наиболее обсуждаемый продукт Маркл — ее собственная линейка розового вина из долины Напа.

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Партия вина в прошлом месяце была распродана за считанные часы, так что поклонники с нетерпением ждали выпуск следующего продукта. И на днях Маркл подтвердила, что ждать осталось недолго, пишет издание Marie Claire.

«О, как нам нравится смотреть на мир через розовые очки, — написала герцогиня Сассекская в Instagram. — Розовые очки? Может быть, даже лучше. Наш новый винтаж любимого розового вина As Ever будет доступен на следующей неделе. Надеемся, что вы прекрасно провели лето — наслаждались приключениями путешествий или спокойствием дома, находили красоту в мелочах и, возможно, пробовали что-то новое. На этом этапе многие из вас имели возможность попробовать наше дебютное розовое вино Napa Valley 2023 года, и мы были в восторге от ваших отзывов: „10 из 10“, „идеальное“, „возвышенный вкус“, „потрясающее и вкусное“. Мы также выиграли слепые дегустации как „лучшее розовое вино“. И спасибо вам, говорим мы».

По словам Маркл, ее вино создает элегантное сочетание нежного, но незабываемого вкуса.

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«Вы захотите чокнуться бокалами с друзьями, когда солнце заходит, поднимая бокалы за лето радости. Босиком или в сандалиях, красиво или просто одетые, это розовое вино может стать вашим любимым аксессуаром для обедов и ужинов под открытым небом в сумерках. Ура, команда As ever», — написала она.

Напомним, Netflix отказался от соглашения с принцем Гарри и Меган Маркл на 100 миллионов долларов. Однако у пары еще есть варианты, как заработать деньги на роскошную жизнь.

Фото: GettyImages

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