«Он разрушил мою жизнь»: что известно о громких заявлениях внебрачной дочери путина Луизы Розовой

Вероятная внебрачная дочь путина, дети которого могут бороться за власть, оказалась в эпицентре информационного шторма после появления громких заявлений в Telegram.

О Луизе Розовой — девушке, которую связывают с российским диктатором владимиром путиным — написало немецкое издание Bild. В частности, СМИ опубликовало материал о ее якобы антивоенных заявлениях, но вскоре отозвало статью для проверки аккаунта, с которого они были сделаны. Издание подозревает, что он может быть фейковым.

В предыдущей публикации Bild, которую цитировали другие СМИ, речь шла о жизни Розовой в изгнании, ее отношении к войне против Украины и личной драме.

«Это ежедневно напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою», — цитировали ее слова журналисты.

Однако после проверки оказалось, что аккаунт имеет отличия в нике, стиль написания не совпадает с предыдущими постами, а фото — вероятно, смонтированы. Bild заявил, что отозвал материал в качестве меры предосторожности и продолжает расследование.

В свою очередь, сама Луиза Розова (настоящее имя — Елизавета Кривоногих) в Instagram Stories написала: «Хватит писать мне. Я не имею никакого отношения к политике».

Ранее она уже попадала в центр внимания из-за антивоенных постов, но ее настоящий аккаунт оставался закрытым. В 2022 году вокруг Луизы Розовой шли споры относительно правдивости заявлений, а ее мать — Светлана Кривоногих — фигурировала в журналистских расследованиях как лицо, обогатившееся после знакомства с путиным.

Известно, что Луиза Розова родилась 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге. Ее мать — Светлана Кривоногих, которая, по данным расследований, была любовницей путина и после рождения дочери стала миллиардером и акционером банка «Россия».

В 14 лет внебрачная дочь путина сменила имя на Луиза Розова. Как сообщали СМИ, в ее свидетельстве о рождении указано отчество «Владимировна», но имя отца — прочерк.

В 2020 году издание «Проект» сообщило о «феноменальном сходстве» Луизы с путиным. Эксперты установили совпадение черт лица более чем на 70%.

После начала полномасштабной войны Луиза переехала во Францию, где работает куратором антивоенных выставок в парижской галерее, передвигается с охраной и избегает публичности.

В марте 2022 года Луиза опубликовала черный квадрат с надписью «No to war» в Instagram, что вызвало волну критики со стороны российских пропагандистов.

Фото — instagram.com/stories/luizaroz__/

