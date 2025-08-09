- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
«Он разрушил мою жизнь»: что известно о громких заявлениях внебрачной дочери путина Луизы Розовой
Вероятная внебрачная дочь путина, дети которого могут бороться за власть, оказалась в эпицентре информационного шторма после появления громких заявлений в Telegram.
О Луизе Розовой — девушке, которую связывают с российским диктатором владимиром путиным — написало немецкое издание Bild. В частности, СМИ опубликовало материал о ее якобы антивоенных заявлениях, но вскоре отозвало статью для проверки аккаунта, с которого они были сделаны. Издание подозревает, что он может быть фейковым.
В предыдущей публикации Bild, которую цитировали другие СМИ, речь шла о жизни Розовой в изгнании, ее отношении к войне против Украины и личной драме.
«Это ежедневно напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою», — цитировали ее слова журналисты.
Однако после проверки оказалось, что аккаунт имеет отличия в нике, стиль написания не совпадает с предыдущими постами, а фото — вероятно, смонтированы. Bild заявил, что отозвал материал в качестве меры предосторожности и продолжает расследование.
В свою очередь, сама Луиза Розова (настоящее имя — Елизавета Кривоногих) в Instagram Stories написала: «Хватит писать мне. Я не имею никакого отношения к политике».
Ранее она уже попадала в центр внимания из-за антивоенных постов, но ее настоящий аккаунт оставался закрытым. В 2022 году вокруг Луизы Розовой шли споры относительно правдивости заявлений, а ее мать — Светлана Кривоногих — фигурировала в журналистских расследованиях как лицо, обогатившееся после знакомства с путиным.
Известно, что Луиза Розова родилась 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге. Ее мать — Светлана Кривоногих, которая, по данным расследований, была любовницей путина и после рождения дочери стала миллиардером и акционером банка «Россия».
В 14 лет внебрачная дочь путина сменила имя на Луиза Розова. Как сообщали СМИ, в ее свидетельстве о рождении указано отчество «Владимировна», но имя отца — прочерк.
В 2020 году издание «Проект» сообщило о «феноменальном сходстве» Луизы с путиным. Эксперты установили совпадение черт лица более чем на 70%.
После начала полномасштабной войны Луиза переехала во Францию, где работает куратором антивоенных выставок в парижской галерее, передвигается с охраной и избегает публичности.
В марте 2022 года Луиза опубликовала черный квадрат с надписью «No to war» в Instagram, что вызвало волну критики со стороны российских пропагандистов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как зовут внебрачных сыновей путина, и где он их прячет от мира.
Фото — instagram.com/stories/luizaroz__/485
