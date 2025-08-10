- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
Поддерживают пищеварение, иммунитет и полезны для кишечника: почему надо пить соки из-под маринованных овощей
Многие люди до сих пор ассоциируют квашеную капусту или маринованные огурцы преимущественно с домашней кухней. Тем временем диетологи и те, кто заботятся о своем иммунитете, все чаще обращаются к сокам из-под этих овощей. Он содержит натуральные пробиотики, витамины и минералы, поддерживает пищеварение, улучшает самочувствие и помогает восстановить кишечную микрофлору. Но чтобы он действительно работал, нужно знать, как его пить с умом и не переусердствовать, пишет издание Kobieta.
Лучше всего пить сок маринованных огурцов в небольших количествах, но регулярно. Для начала достаточно 50−100 мл в день, желательно утром, натощак или между едой. Вы также можете добавлять его в супы, овощные смузи или пить как «шот» перед завтраком. Однако не переусердствуйте — слишком большое количество может перегрузить желудок или вызвать слабительный эффект, особенно если вы обычно не едите много маринованных продуктов. Людям с гипертонией также следует обращать внимание на содержание соли — некоторые соки (особенно приготовленные из квашеной капусты) достаточно соленые.
Каждый маринованный сок обладает несколько разными свойствами.
Сок маринованных огурцов — отличное увлажнение, помогает при головной боли и действует как натуральный изотонический напиток.
Сок квашеной капусты — имеет более сильное очищающее действие, поддерживает иммунитет и имеет более сильный пробиотический эффект.
Сок маринованой свеклы (свекольный квас) — дополнительно поддерживает кровеносную систему, снижает кровяное давление и улучшает физическую работоспособность. Следует чередовать их и наблюдать, какой из них вызывает у вас самое хорошее самочувствие.
