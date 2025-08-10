Прополис избавит от мозолей, а подмор снизит сахар в крови: дешевая альтернатива лекарствам и… меду

«ФАКТЫ» рассказывали о том, существует ли самый лучший мед и как его выбирать . К сожалению, в этом году из-за неблагоприятных погодных условий в Украине наблюдается дефицит полезного сладкого продукта пчеловодства. Поэтому он не всем будет по карману. 300−400 гривен, а то и 500 за литр еще можно отдать, чтобы полакомиться свежим медом. Однако на «лекарство» покупать его дороговато. Поэтому руководитель общественного союза «Областное объединение «Полтавский пчеловод» Наталья Сенчук советует обратить внимание на другие продукты пчеловодства, которые являются более дешевой альтернативой меду.

Самое дорогое молочко и сырые личинки при бесплодии

— Вот вам пример из моего личного опыта, — говорит Наталья. — Один мой знакомый находится в армии. Постоянные стрессы, проблемы с питанием, и у мужчины развился диабет. Я узнала об этом, когда уровень сахара в крови у него поднялся до 17. Говорю: «Тебе надо пропить настойку пчелиного подмора (это настойка, приготовленная из высушенных и перетертых мертвых пчел. — Авт.). Подмор очень хорошо снижает уровень сахара, если человеку еще не назначили инсулин. В этом я убедилась в ковидные времена, когда начался всплеск диабета. Кстати, это научно доказанный факт: COVID-19 резко спровоцировал у людей диабет первого типа во всем мире, поскольку это заболевание относится к повышенному фактору риска развития коронавирусной инфекции. По моей рекомендации уже многим удалось снизить уровень сахара. Знакомому военному я выслала по почте настойку подмора, он пропил курс, и его показатели опустились почти до нормы.

ВІДЕО ДНЯ

Пчелиный подмор очень хорошо снижает уровень сахара в крови

Чистым прополисом (это клейкое вещество, которое пчелы производят из смолистых веществ, собранных с почек деревьев, смешанных с их собственными секретами и воском, которое они используют для замазывания щелей в улье, обработки сотов и дезинфекции ячеек) Наталья Сенчук советует лечить мозоли. Но прежде нужно смазать кожу вокруг мозоли любым маслом или гусиным жиром и закрыть ее пергаментной бумагой. Затем положить небольшой кусочек прополиса на мозоль. При этом следует учесть, что во время ходьбы кусочек расплющится, поэтому он должен быть соответствующего размера. После этого хорошо замотать натоптанное место и оставить так на три дня. Когда будете снимать повязку, то вместе с ней снимется и мозоль..

РЕКЛАМА

Прополис еще называют природным антибиотиком. Обладая антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, он хорошо подходит для лечения простудных заболеваний, гайморита, отита, язв, гастрита, кишечных инфекций, заболеваний ротовой полости.

Из прополиса делают также свечи, которые помогают при геморрое, проктите, анальных трещинах, эрозиях шейки матки, вагинитах, аднекситах, циститах, простатитах. Кроме того, они могут использоваться в качестве дополнительного средства при лечении миом и фиброми матки.

Прополис

РЕКЛАМА

Однако специалист предостерегает: с чистым прополисом нужно быть очень осторожным, поскольку можно обжечь слизистые. Поэтому лучше использовать вытяжку прополиса. Кстати, ее применяют, в частности, для заживления ран после ожогов.

Но прежде нужно убедиться в том, что у вас нет аллергии на этот пчелиный клей, потому что он содержит аж 26 аллергенов! Аллергическая реакция на прополис чаще возникает после наружного применения, а не приема внутрь. Диагноз аллергии на прополис ставится с помощью патч-тестирования (пластырей) с 10-процентным прополисом в вазелине или без него. Согласно открытым данным, более шести процентов людей на планете страдают аллергией на прополис, и эта цифра растет.

Наталья Сенчук советует обратить внимание на полезные для здоровья продукты пчеловодства, которые являются более дешевой альтернативой меду

Широкий спектр применения имеет маточное молочко. Это секрет медовых пчел, выделяемый специальными железами, функционирующими в первую половину их жизни. Пчелы кормят им личинки в первые три дня, а матка им питается постоянно. Содержит много витаминов, особенно группы В, имеет исключительно сбалансированный состав по белкам, аналогичным белкам крови человека, микроэлементам и углеводам. В целом это идеальный диетический продукт, который стабилизирует артериальное давление, повышает иммунитет, способствует нормализации обмена веществ, кровообращения, усвоению питательных веществ и выведению токсинов, снижает уровень холестерина, помогает снять стресс, улучшить настроение, память и концентрацию внимания, эффективен при бесплодии и импотенции, улучшает состояние кожи.

РЕКЛАМА

Маточное молочко — самый дорогой продукт пчеловодства.

Маточным молочком питаются личинки

Маточное молочко - самый дорогой продукт пчеловодства

Другой ценный пчелиный продукт — гомогенат трутневых личинок, или трутневое молочко. Личинки трутней употребляют в сыром или жареном, сушеном, перетертом виде.

— Личинками не надо брезговать, — отмечает Наталья Сенчук. — У них нет ни костей, ни хрящей. Они просто наполнены молочком, которое при разрыве тут же вытекает. Трутневый гомогенат имеет сладковатый вкус и при смешивании с медом напоминает мороженое или сгущенку. Этот натуральный продукт содержит много биологически активных веществ, таких как гормоны, ферменты, витамины и микроэлементы, особенно полезный для мужской репродуктивной системы.

Гомогенат трутневых личинок (трутневое молочко)

Яд как лекарство и рецепт маски для лица

И это еще не всё. Пчелиный улей — настоящий источник чрезвычайно полезных для здоровья человека продуктов пчеловодства. Следует также обратить внимание на пчелиный хлеб (пергу), пчелиную обножку (пыльцу), воск, забрус, пчелиный яд, личинки восковой моли. Кратко остановимся на их полезных свойствах.

Цветочная пыльца — это сырье для приготовления пчелами белкового корма, которым они вскармливают личинок. Пчелы собирают пыльцу с цветков, обрабатывают ее нектаром, утрамбовывают в соты и хранят как корм, который называется пергой.

Цветочная пыльца

Чтобы во время полета пыльца не разлетелась, пчелы смачивают ее слюнными ферментами, нектарным веществом, в результате чего получаются крохотные желтые комочки.

Пчеловоды, чтобы заготовить обножку, устанавливают на входе в улей решетку с узкими круглыми отверстиями — пылесборники.

Употребление цветочной пыльцы способствует улучшению иммунитета, повышению энергии и общему укреплению организма, поскольку в ней много витаминов, минералов и аминокислот.

Перга — это собранная пыльца, утрамбованная в соты (кстати, пчелы делают это головой), залитая медом и законсервированная в результате ферментации. То есть она содержит еще больше полезных веществ благодаря действию ферментов.

Перга богата витаминами, белками и минералами, повышает физическую и умственную работоспособность, улучшает настроение, помогает справиться со стрессом, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, замедляет процессы старения. Ее рекомендуют при мужских дисфункциях и лечении мужского бесплодия.

Перга

Пчелиный яд (апитоксин) — секрет ядовитых желез пчел, который они выделяют при укусе. Эта прозрачная, желтоватая жидкость с резким запахом и жгучим вкусом содержит много полезных веществ, в частности белки, аминокислоты, ферменты и другие. Пчелиный яд используется, в частности, для лечения ревматизма, артрита и т. д.

Пчелиный яд

Настойка восковой моли. Восковая моль — ночная бабочка семейства огневок, которая паразитирует в пчелином улье. Ее личинки уничтожают мед и соты. В то же время, они способны восстанавливать огромное количество процессов в человеческом организме. Настойку издавна применяют для лечения туберкулеза, бронхолегочных заболеваний, женских и мужских проблем, профилактики тромбофлебита, для сохранения красоты и продолжения молодости .

Настойка восковой моли

Воск — натуральный продукт, который пчелы производят для строительства сотов. Его в виде тоненьких пластинок выделяют особые восковые железы рабочих пчел, расположенные с нижней стороны брюшка. Воск содержит природные антисептики, которые снижают воспаление в полости рта, стимулируют выработку слюны, что способствует пищеварению, является источником большого количества биологически активных веществ. Жевание воска очищает зубы от налета и улучшает состояние десен.

Пчелиный воск

Забрус (медовая печать) — это срезанные полоской верхние восковые крышечки запечатанных медовых сотов. При запечатывании мед получается гораздо более ароматным, ведь, закрывая соты, пчелы используют особое вещество, в состав которого входят секрет восковых и слюнных желез, прополис и цветочная пыльца. Поэтому забрус по своему составу намного превосходит обычный воск — это целый букет из пчелопродуктов, необычный природный конгломерат биологически активных веществ.

Он целебно влияет на кровообращение, работу мышечной системы, обмен веществ. В народной медицине его используют при воспалении гайморовых пазух, астме, аллергическом насморке, стоматитах, гингивитах, ангине и др.

Забрус

Пчелиные соты — особые конструкции, которые пчелы создают в своих ульях для хранения запасов меда, а также куколок и выращивания потомства. Это настоящий источник полезных веществ: витаминов А, группы В, С, D, Е, К, РР, а также кальция, магния, фосфора, калия, железа и других микроэлементов.

Соты обладают антимикробными и противовоспалительными свойствами, улучшают коронарное кровообращение, нормализуют кровяное давление и сердечный тонус, стимулируют работу желудочно-кишечного тракта. Жевание сотового меда помогает очищать зубы от налета и укреплять десны.

Соты и перга

В заключение Наталья Сенчук поделилась проверенным рецептом маски для лица, которая очищает, увлажняет кожу и уменьшает признаки старения.

Взять по столовой ложке меда и муки высшего сорта (крахмала) и белок одного яйца. Размешать и наложить на лицо. Держать, пока высохнет, а потом смыть. Желательно делать такую маску хотя бы раз в месяц.

— Мы ведь должны здоровыми и красивыми праздновать Победу! — подводит итог разговора Наталья.

Ранее специалисты рассказали о пользе арбузной диеты и помогает ли она похудеть и вывести токсины.

Фото автора и открытых источников

576

Читайте нас в Facebook