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Книга рецептов

Маринованные огурцы, вяленые на солнце: такого вы еще не пробовали

20:06 31 июля 2025
Маринованные огурцы, вяленые на солнце

Если малосольные огурцы вам немного приелись, приготовьте огурцы, маринованные на солнце — это настоящий деликатес. Ведь они обладают хрустящей текстурой, освежающим вкусом и очень просты в приготовлении, без искусственных консервантов, сообщает кулинарный youtube-канал.

Ингредиенты:

  • 3-литровая банка
  • 1,5 кг огурцов
  • 2 пучка укропа
  • 5−6 зубчиков чеснока
  • 1,5 столовой ложки нейодированной соли (для маринования)
  • 1 пакетик приправы для маринования

Приготовление:

Хорошо помойте огурцы, затем положите их в банку, добавив большое количество укропа и чеснока.

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Затем добавьте еще укроп, огурцы и зубчики чеснока, пока банка не будет полная. Сверху добавьте нейодированную соль и приправу для маринования. Залейте сверху водой комнатной температуры. Поставьте банку на улицу на солнечное место. Через 2−3 дня пребывания на солнце маринованные огурцы будут готовы. В зависимости от температуры воздуха процесс может длиться от 2 до 5 дней.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали замечательный старинный рецепт — соленые огурцы по-монастырски.

Также советуем обратить внимание на рецепт хрустящих соленых огурцов с тархуном на зиму.

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