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- 31.07 20:06 Маринованные огурцы, вяленые на солнце: такого вы еще не пробовали
Маринованные огурцы, вяленые на солнце: такого вы еще не пробовали
Если малосольные огурцы вам немного приелись, приготовьте огурцы, маринованные на солнце — это настоящий деликатес. Ведь они обладают хрустящей текстурой, освежающим вкусом и очень просты в приготовлении, без искусственных консервантов, сообщает кулинарный youtube-канал.
Ингредиенты:
- 3-литровая банка
- 1,5 кг огурцов
- 2 пучка укропа
- 5−6 зубчиков чеснока
- 1,5 столовой ложки нейодированной соли (для маринования)
- 1 пакетик приправы для маринования
Приготовление:
Хорошо помойте огурцы, затем положите их в банку, добавив большое количество укропа и чеснока.
Затем добавьте еще укроп, огурцы и зубчики чеснока, пока банка не будет полная. Сверху добавьте нейодированную соль и приправу для маринования. Залейте сверху водой комнатной температуры. Поставьте банку на улицу на солнечное место. Через 2−3 дня пребывания на солнце маринованные огурцы будут готовы. В зависимости от температуры воздуха процесс может длиться от 2 до 5 дней.
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