Маринованные огурцы, вяленые на солнце: такого вы еще не пробовали

Если малосольные огурцы вам немного приелись, приготовьте огурцы, маринованные на солнце — это настоящий деликатес. Ведь они обладают хрустящей текстурой, освежающим вкусом и очень просты в приготовлении, без искусственных консервантов, сообщает кулинарный youtube-канал.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты: 3-литровая банка

1,5 кг огурцов

2 пучка укропа

5−6 зубчиков чеснока

1,5 столовой ложки нейодированной соли (для маринования)

1 пакетик приправы для маринования

Приготовление:

Хорошо помойте огурцы, затем положите их в банку, добавив большое количество укропа и чеснока.

РЕКЛАМА

Затем добавьте еще укроп, огурцы и зубчики чеснока, пока банка не будет полная. Сверху добавьте нейодированную соль и приправу для маринования. Залейте сверху водой комнатной температуры. Поставьте банку на улицу на солнечное место. Через 2−3 дня пребывания на солнце маринованные огурцы будут готовы. В зависимости от температуры воздуха процесс может длиться от 2 до 5 дней.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали замечательный старинный рецепт — соленые огурцы по-монастырски.

Также советуем обратить внимание на рецепт хрустящих соленых огурцов с тархуном на зиму.

РЕКЛАМА

77

Читайте нас в Facebook