«Это не эпоха войны»: в Индии прокомментировали будущие переговоры Трампа и путина
На днях в Индии прокомментировали соглашение между президентом США Дональдом Трампом и диктатором путиным о проведении саммита на Аляске 15 августа 2025 года, назвав его возможным прорывом в прекращении войны в Украине.
«Индия приветствует взаимопонимание, достигнутое между Соединенными Штатами и рф относительно встречи на Аляске 15 августа 2025 года. Эта встреча обещает положить конец продолжающемуся конфликту в Украине и открыть перспективы мира. Как неоднократно заявлял премьер-министр Нарендра Моди: «Это не эпоха войны», — говорится в опубликованном заявлении Министерства иностранных дел, пишет Times of India.
Поэтому, говорится в заявлении, Индия поддерживает будущий саммит и усилия по установлению мира.
Сообщение появилось после того, как Трамп ввел 50% пошлины на Индию, обвинив ее в поддержке «военной машины» москвы против Украины путем покупки российской нефти.
Встреча с путиным станет для Дональда Трампа наиболее прямой попыткой выполнить свое предвыборное обещание закончить войну «за 24 часа».
Это будет первый визит путина в США за последнее десятилетие.
Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс сказал, что американцы больше не финансируют войну в Украине, потому что устали отправлять свои деньги и свои налоги на финансирование этого конфликта, однако европейцы могут покупать американское оружие для Украины, и США не против его продавать.442
