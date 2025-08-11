Сочная курица, нежные кабачки и макароны в сливочном соусе: рецепт вкуснейшего обеда

Ароматный чабрец, лимонная нотка и твердый сыр делают это блюдо особенным, хотя готовится оно совсем просто. Такой рецепт точно пригодится, когда надо будет быстро приготовить что-нибудь вкусное для всей семьи, делится фудблогер Светлана Слободянюк.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты:

макароны — 375 г

куриное филе — 300 г

РЕКЛАМА

кабачок — 350 г

цедра лимона — 1 ч. л.

сок лимона — 1 ч. л.

РЕКЛАМА

сыр твердый — 70 г

чеснок — 10 г

сливки 33% - 250 мл

растительное масло — 60 мл

РЕКЛАМА

чабрец сушеный — 0,5 ч. л.

соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Подсолите и поперчите. Добавьте 15 мл растительного масла. Курицу перемешайте со специями и растительным маслом и пока отставьте.

В кипящую подсоленную воду всыпьте макароны. Хорошо перемешайте. Доведите до кипения. Варить на две минуты меньше, чем указано на упаковке. Мне понадобилось 8 минут. Откиньте макароны на сито, чтобы стек весь отвар. Приблизительно 300 мл отвара оставьте для последующего приготовления. В макароны влейте 15 мл растительного масла и хорошо перемешайте.

Кабачки нарежьте полукольцами. Налейте на сковороду 15 мл растительного масла и хорошо разогрейте. Выложите кабачки. Жарьте 3−5 минут на большом огне, помешивая, до золотистой корочки. Жареные кабачки переложите в глубокую миску.

В сковороду добавьте 15 мл растительного масла и разогрейте. Выложите маринованную курицу. Жарьте на большом огне, помешивая, 4−5 минут. Жареную курицу переместите в отдельную миску.

Измельченный чеснок добавьте в разогретую сковороду. Обжарьте 30−40 секунд на небольшом огне. При необходимости в сковороду влейте ложку воды. Добавьте туда цедру лимона и сушеный чабрец (свежий). Прогрейте на небольшом огне 30−40 секунд, помешивая. Влейте жирные сливки. Помешивая, прогрейте на умеренном огне до закипания.

Сыр натрите на средней терке. Добавьте к горячим сливкам. Прогрейте около минуты на маленьком огне до расплавления сыра.

В соус опустите жареную курицу. Помешивая, готовьте примерно минутку на маленьком огне. Добавьте вареные макароны. Помешивая прогрейте несколько минут на маленьком огне. Влейте лимонный сок, ориентируясь на свой вкус. Перемешайте. Влейте отвар от макарон. Количество отвара регулируйте по своему вкусу. При необходимости подсолите и поперчите. Готовьте 1−2 минуты на маленьком огне, помешивая. Добавьте жареные кабачки. Перемешайте. Готовьте 1−2 минуты, помешивая на небольшом огне.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить омлет из кабачков, запеченный в духовке, который можно и тем, кто в фазе похудения.

94

Читайте нас в Facebook