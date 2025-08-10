Омлет из кабачков, запеченный в духовке: можно тем, кто в фазе похудения

- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
Этот омлет из кабачков, запеченный в духовке — вкусный и полезный способ использования сезонных кабачков. Он нежный, ароматный и точно не прибавит лишних калорий, пишет издание aniagotuje.
Ингредиенты:
- молодые кабачки 2 кг
- большие яйца 5 штук
- сыр чедер или пармезан — 100 г
- лук-шнит и петрушка — по 1 горсти
- соль — 1 чайная ложка
- перец — ½ ровной чайной ложки
- сливочное масло для смазывания формы — 1 чайная ложка
Приготовление:
Помойте кабачки. Обрежьте оба конца каждого, но не чистите. Если кабачок большой, но молодой, нет необходимости удалять сердцевину. Если вы готовите блюдо из старых кабачков, вы можете удалить любые семена ложкой. Натрите кабачки на большой терке. Добавьте ровную чайную ложку соли в миску. Смешайте все вместе и оставьте приблизительно на 30 минут. Тщательно выжмите воду. Разбейте яйца в миску с хорошо отжатыми кабачками. Добавьте натертого сыра, мелко нарезанного лука-шнит и петрушки, а также перца. Тщательно перемешайте. Яйца сделают смесь достаточно жидкой.
Берите керамическую форму для запекания (подойдет металлическая) с внутренними размерами 20×28 см. Можно также использовать другую форму для запекания объемом не менее 1500 мл. Смажьте форму маслом, затем вылейте туда и разровняйте смесь кабачков и яиц.
Поставьте форму в разогретую духовку до 180 °C с режимом верхнего/нижнего нагрева. Выберите среднюю полку духового шкафа. Не накрывайте форму. Приблизительно через 50 минут выпекания омлет должен быть готов. Однако следите за температурой. Если омлет слишком подрумянивается уже через 30 минут, убавьте температуру духовки или передвиньте форму на низшую полку. Если в конце он остается бледным, увеличьте температуру и выпекайте омлет еще несколько минут.
Запеченный омлет из кабачков прекрасно сочетается со свежей зеленью.
Ранее шеф-повар Валентина Кущ рассказала, как приготовить скарпаччу (scarpaccia — это простой итальянский пирог из кабачка без теста).135
