Книга рецептов
18:11 — 8 августа 2025
Капустяники «с закарпатским характером»: будете готовить снова и снова
Участница 12-го сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Мирослава Пекарюк, ранее поделившаяся рецептом «Велятинской дзямы» — блюда, которое готовят жителя села Велятино Закарпатской области, рассказала как приготовить котлеты с капустой — капустяники.
На своей странице в соцсети, где Мирослава размещает рецепты «с закарпатским характером», она призналась, что после капустников ей уже не хочет есть обычные котлеты.
Ингредиенты:
- Капуста — 1 небольшая;
- Говяжий фарш — 300 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Мука — 1 ст. л.
- Соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу.
Приготовление:
- Капусту натереть на терке и хорошо помять с солью. Оставить «отдохнуть» на 5 минут, а затем отжать лишнюю жидкость.
- К капусте добавить фарш, яйцо, специи и муку, хорошо перемешать.
- Сформировать котлетки и жарить с двух сторон до готовности.
- Подавать со сметаной.
Ранее Мирослава Пекарюк поделилась рецептом блюда «Фальшивый заяц» с двумя видами мяса.
