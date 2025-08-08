41.14 / 41.66 47.96 / 48.61
Книга рецептов

Капустяники «с закарпатским характером»: будете готовить снова и снова

18:11 8 августа 2025
Капустяники от Мирославы Пекарюк. Фото - скриншот

Участница 12-го сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Мирослава Пекарюк, ранее поделившаяся рецептом «Велятинской дзямы» — блюда, которое готовят жителя села Велятино Закарпатской области, рассказала как приготовить котлеты с капустой — капустяники.

На своей странице в соцсети, где Мирослава размещает рецепты «с закарпатским характером», она призналась, что после капустников ей уже не хочет есть обычные котлеты.

Ингредиенты:

  • Капуста — 1 небольшая;
  • Говяжий фарш — 300 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Мука — 1 ст. л.
  • Соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу.

Приготовление:

  • Капусту натереть на терке и хорошо помять с солью. Оставить «отдохнуть» на 5 минут, а затем отжать лишнюю жидкость.
  • К капусте добавить фарш, яйцо, специи и муку, хорошо перемешать.
  • Сформировать котлетки и жарить с двух сторон до готовности.
  • Подавать со сметаной.

Ранее Мирослава Пекарюк поделилась рецептом блюда «Фальшивый заяц» с двумя видами мяса.

Фото — скриншот

