Капустяники «с закарпатским характером»: будете готовить снова и снова

Участница 12-го сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Мирослава Пекарюк, ранее поделившаяся рецептом «Велятинской дзямы» — блюда, которое готовят жителя села Велятино Закарпатской области, рассказала как приготовить котлеты с капустой — капустяники.

На своей странице в соцсети, где Мирослава размещает рецепты «с закарпатским характером», она призналась, что после капустников ей уже не хочет есть обычные котлеты.

Ингредиенты: Капуста — 1 небольшая;

Говяжий фарш — 300 г;

Яйцо — 1 шт.;

Мука — 1 ст. л.

Соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу. Приготовление: РЕКЛАМА Капусту натереть на терке и хорошо помять с солью. Оставить «отдохнуть» на 5 минут, а затем отжать лишнюю жидкость.

К капусте добавить фарш, яйцо, специи и муку, хорошо перемешать.

Сформировать котлетки и жарить с двух сторон до готовности.

Подавать со сметаной.

