Часть украинок получит выплату в 30 тысяч грн уже в августе: кому повезет

В Пенсионном фонде Украины, где ранее разъяснили, кто из украинцев может рассчитывать на получение базовой социальной помощи, напомнили, что одна из категорий украинок имеет право на получение единовременного вознаграждения в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В этом году это — 30 280 гривен

Речь идет о выплате, назначаемой женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня». С 1 июля эти вопросы администрирует ПФУ.

Почетное звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей. Также звание присваивается и в том случае, если дети усыновлены. Присвоение такого звания производится указом президента. Этот документ, в частности, вместе с другими предоставляют в ПФУ, чтобы выплата была начислена.

В пакет документов входят:

заявление установленной формы;

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

президентский указ;

нотариально удостоверенный документ, подтверждающий право уполномоченного лица представлять женщину, которой присвоено почетное звание.

Пакет документов можно предоставить лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины; через уполномоченных лиц исполнительного органа населённого пункта; через ЦНАП; по почте или в электронном виде — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или портал «Дія».

«Если женщина, которой присвоено почетное звание Украины „Мать-героиня“, не получила вознаграждения в течение соответствующего бюджетного периода по уважительным причинам, она имеет право обратиться за его получением в следующем бюджетном периоде и получить вознаграждение исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного с 1 января года, в котором женщине было присвоено такое звание», — уточнили в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, что с недавнего времени на ПФУ также возложены обязанности администрирования еще одной социальной программы — назначение компенсации стоимости продуктов питания гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

