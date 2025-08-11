- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
- 11.08 23:35 Шанс на мир и угроза нового наступления российских войск: что сказал Зеленский
- 11.08 22:33 «Знаю это из россии и из разговоров со всеми. Будут хорошие и некоторые плохие вещи для обоих»: что сказал Трамп о войне, Зеленском и путине
- 11.08 22:01 Как выглядеть моложе без косметики: Андре Тан назвал омолаживающие цвета
- 11.08 21:31 Спеть «взрослым» голосом: Селена Гомес хочет переделать одну из своих старых песен
- 11.08 21:02 Пятна от травы на вашей любимой одежде: помогут эффективные домашние средства
- 11.08 20:46 «Полевые лилии, о которых говорил в проповеди Иисус Христос, открывают одну из жизненных истин», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 11.08 20:33 За мгновение до долгожданной встречи: отец 3 детей погиб, когда возвращался из плена домой
- 11.08 20:10 Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области
- 11.08 20:06 Сочная курица, нежные кабачки и макароны в сливочном соусе: рецепт вкуснейшего обеда
- 11.08 19:54 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 11.08 19:42 Речь пойдет о территории: Рютте спрогнозировал последствия переговоров путина и Трампа 15 августа
Часть украинок получит выплату в 30 тысяч грн уже в августе: кому повезет
В Пенсионном фонде Украины, где ранее разъяснили, кто из украинцев может рассчитывать на получение базовой социальной помощи, напомнили, что одна из категорий украинок имеет право на получение единовременного вознаграждения в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В этом году это — 30 280 гривен
Речь идет о выплате, назначаемой женщинам, которым присвоено почетное звание Украины «Мать-героиня». С 1 июля эти вопросы администрирует ПФУ.
Почетное звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей. Также звание присваивается и в том случае, если дети усыновлены. Присвоение такого звания производится указом президента. Этот документ, в частности, вместе с другими предоставляют в ПФУ, чтобы выплата была начислена.
В пакет документов входят:
- заявление установленной формы;
- документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- президентский указ;
- нотариально удостоверенный документ, подтверждающий право уполномоченного лица представлять женщину, которой присвоено почетное звание.
Пакет документов можно предоставить лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины; через уполномоченных лиц исполнительного органа населённого пункта; через ЦНАП; по почте или в электронном виде — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда Украины или портал «Дія».
«Если женщина, которой присвоено почетное звание Украины „Мать-героиня“, не получила вознаграждения в течение соответствующего бюджетного периода по уважительным причинам, она имеет право обратиться за его получением в следующем бюджетном периоде и получить вознаграждение исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного с 1 января года, в котором женщине было присвоено такое звание», — уточнили в Пенсионный фонд Украины.
Напомним, что с недавнего времени на ПФУ также возложены обязанности администрирования еще одной социальной программы — назначение компенсации стоимости продуктов питания гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.
Фото со страницы ПФУ в соцсетях202
Читайте нас в Facebook
Некоторые украинцы получат дополнительные выплаты: кому будут доступны почти 20 тысяч грн к отопительному сезону