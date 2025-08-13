Неожиданная операция в Курской области в августе 2024 года ошеломила кремль и доказала миру, что украинские солдаты — даже истощенные и хуже вооруженные — могут оказать выдающееся сопротивление. Они стали первыми иностранными войсками, оккупировавшими территорию россии со времен Второй мировой войны.

Понадобился год и помощь северокорейского спецназа, чтобы вытеснить украинцев — унижение для путина, который сначала приуменьшал значение вторжения. Его военные также понесли огромные потери и разрушили значительную часть Курщины в жестокой борьбе за ее возвращение. Курская операция выявила неспособность путина защитить свой народ от войны, которую он начал.

Она заставила россию отвести войска и технику из Украины, подняла национальный моральный дух украинцев и восстановила веру среди западных стран, которые сомневались в том, стоит ли вооружать Украину, пишет Washington Post.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вдохновитель операции, заявил, что ее главная цель — отвлечение российских войск и техники — была достигнута. Без Курска, сказал он, россия использовала бы эти ресурсы для нападения на Украину. Он настаивает, что сосредоточение россиян на территории рф помогло спасти жизни украинцев.

«Сначала мы планировали больше рейдовых действий, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория, — сказал Сырский в интервью The Washington Post. — Она нам нужна была давно».

Опасаясь утечек информации и отказа, Киев не сообщил ни одному из своих партнеров, включая Соединенные Штаты, о своем намерении вторгнуться в россию. Это решение было обусловлено горькими уроками, полученными перед неудачным контрнаступлением Украины 2023 года, когда Киев, отчаянно нуждаясь в оружии, публично умолял о большей поддержке США. россия наблюдала и готовилась месяцами.

«Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине, — сказал Сырский. — Когда создается или проводится информационная кампания, и все кричат: „Дайте мне это, дайте мне то“, тогда, конечно, враг также знает и также готовится».

Когда планы вторжения в россию утверждались, Сырский направил тысячи военных на полигоны, где они отрабатывали штурмовые маневры, не зная, где их развернут. В конце концов, эти солдаты вместе со своим снаряжением переместились в Сумы — многие думали, что они готовятся защищать украинскую территорию в случае неминуемого наступления россии.

После начала операции с наступлением зимы было развернуто больше северокорейцев, которые оказались более грозными, по словам украинских спецназовцев, которые вели с ними длительные бои.

«Без корейцев они бы вообще не имели никакого успеха», — сказал Сырский.

27-летний Павел, командир украинского спецназа, который воевал на Курщине, с тревогой наблюдал во время своей ротации за пределами региона, как российские войска хлынули в Суджу из-за слабых мест.

По его словам, российские атаки заставили украинцев «отступать иногда быстро и хаотично».

Когда весной Павел вернулся в Сумы, россияне уже пересекли украинскую границу и продвигались к ключевому селу Юнаковка, что означало бы досягаемость артиллерии и небольших беспилотников города Сумы. В боях за небольшие села украинские войска порой уступали численностью 8 к 1.

Несмотря на растущие опасения относительно судьбы Сум, многие украинцы думают, что Курская операция была успехом, который сдерживал москву в течение года.

Тем временем, россия представила оккупацию украинцами Курска — серьезный удар для кремля, который выявил его слабости и неподготовленность, — как героический успех, оправдавший ее военные цели.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Сумской области ВСУ вытеснили врага за границу.

