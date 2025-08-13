В Украине может подешеветь свинина: почему это возможно

Постоянный рост цен привел к тому, что цены на некоторые продукты питания в Украине выше чем в Европе. В числе последних и свинина, что привело к росту импорта данного вида мяса в Украину.

Так, по данным аналитического отдела Ассоциации «Свиноводы Украины» в июле рост импорта свинины в Украину составил 75%. Всего же было импортировано в прошлом месяце 3100 тонн свинины, что аналитики объяснили ростом цен на мясо в Украине.

«В июле сезонное сокращение предложения наложилось на общее уменьшение объемов выращивания свинины, поэтому средняя цена на живых свиней убойных кондиций составила 94,68 грн/кг по НДС или 2,27 дол. США в валютном эквиваленте, что на 2% выше, чем в июне. В начале июля ужесточение жары несколько ослабило аппетиты потребителей на рынке ЕС, поэтому во многих странах блока отметили снижение цен на свинину. Это отразилось и на ценах импорта, которые в июле были на 8% ниже месяца раньше: таможенная стоимость килограмма завезенной из-за границы свинины составляла 2,48 дол. США против 2,68 дол. США в июне», — комментируют аналитики АСУ.

Иными словами, оказалось, что импортировать свинину в Украину оказалось выгоднее чем раньше из-за роста цен. Вместе с тем импортное мясо все же несколько дешевле чем собственно украинское, что привело к его закупкам со стороны некоторых торговых сетей.

Тем не менее, объемы внешних поступлений свинины в общих масштабах рынка пока не оказывают ощутимого влияния на ценовую конъюнктуру, так что ожидать падения цен на мясо украинцам не стоит. Хотя совокупное поступление импортированной свинины за 7 месяцев 2025 составило 10,27 тыс. т на 25,8 млн дол. США в валютном выражении, что уже превышает прошлогодний показатель этого недостаточно для снижения розничных цен.

Так, по данным портала «Минфин» в августе рост цен на свинину продолжается, как высокими, так и низкими темпами. Так, менее всего в сравнении с июлем — с 214,6 до 215,2 грн. за кг подорожала грудинка, а дороже всего ошеек — с 328,5 грн. до 351,6 грн.

В целом в сравнении с июнем 2024го года цены на свинину в Украину выросли в среднем на 30%.

