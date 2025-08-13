- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
- 13.08 22:01 Лето в банке: как законсервировать помидоры без соли, сахара и уксуса
- 13.08 21:31 «Мечтал быть священником, а стал исполнителем»: украинский певец Игорь Целип о духовности, сцене и пении
- 13.08 21:02 Добавьте несколько капель в ваш утюг: глажка будет настоящим удовольствием
- 13.08 20:53 Компания, связанная со скандальным Микитасем и Астионом, пытается сорвать продажу «Укрбуда»: что об этом пишут СМИ
- 13.08 20:45 «Вечером, когда внутри фонаря зажигается свет, происходит чудо», — художница Мария Румилова
- 13.08 20:33 В первые месяцы вторжения пошел защищать страну: на Сумщине погиб пластун из Черкасс
- 13.08 20:09 Восстанавливаем справедливость в сердце страны, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 13.08 20:08 Маринованный болгарский перец с медом: отличный вариант закуски
- 13.08 19:54 Девам — «Королева Пентаклей», Львам — «Король Мечей», а Рыбам — «Паж Кубков»: Таро-прогноз на 14 августа
- 13.08 19:41 Активизация противника в районе Херсона: эксперт рассказал, реальный это план или пропаганда врага
- 13.08 19:34 Украина и союзники согласовали 5 общих принципов завершения войны, — Зеленский
Лето в банке: как законсервировать помидоры без соли, сахара и уксуса
Когда лето дарит нам сочные, теплые от солнца ароматные помидоры, то хочется сохранить этот вкус как можно дольше. Можно законсервировать помидоры на зиму без зелени и специй. А можно попробовать вообще не добавлять даже соль, сахар и уксус. Вы удивитесь, но сохранить помидоры без лишних ингредиентов, только с водой и заботой — возможно. Это проверенный способ натурального консервирования, который позволяет наслаждаться настоящим вкусом томатов даже зимой. Рецепт приготовления продемонстрировала в Facebook гастроблогерша Екатерина Тарасенко.
Ингредиенты:
- Спелые, плотные помидоры — красные, розовые, желтые, какие вам по душе
- Чистая вода — фильтрованная или родниковая
- Стерильные банки и крышки
Приготовление:
Помидоры моем, делаем надрезы кожицы на томатах и бланшируем их в кипящей воде 2 минуты. Вынимаем из кипятка и заливаем помидоры холодной водой, чтобы удобно и безопасно очистить томаты от кожицы.
Банки стерилизуем — в духовке, на пару или в кипящей воде. Крышки кипятим 5 минут.
Плотно укладываем очищенные помидоры в банки, но не утрамбовываем, чтобы не помять томаты.
Закрываем винтовыми крышками, но не закручиваем. Ставим банки в кастрюлю с теплой водой — она должна доходить до «плечиков» банки.
Стерилизуем банки 0,5 л — 25 мин, 1 л — 35 мин. Осторожно вытаскиваем, закручиваем крышки, переворачиваем вверх дном и укутываем полотенцем.
Зимой такие помидоры можно использовать для приготовления борща, соуса или просто они будут напоминать, что лето всегда возвращается.
В общем, готовьте без соли, без уксуса — только вкус, не нуждающийся в дополнениях.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить малосольные помидоры за час.86
Читайте нас в Facebook