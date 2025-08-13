Лето в банке: как законсервировать помидоры без соли, сахара и уксуса

Когда лето дарит нам сочные, теплые от солнца ароматные помидоры, то хочется сохранить этот вкус как можно дольше. Можно законсервировать помидоры на зиму без зелени и специй. А можно попробовать вообще не добавлять даже соль, сахар и уксус. Вы удивитесь, но сохранить помидоры без лишних ингредиентов, только с водой и заботой — возможно. Это проверенный способ натурального консервирования, который позволяет наслаждаться настоящим вкусом томатов даже зимой. Рецепт приготовления продемонстрировала в Facebook гастроблогерша Екатерина Тарасенко.

Ингредиенты: Спелые, плотные помидоры — красные, розовые, желтые, какие вам по душе

Чистая вода — фильтрованная или родниковая

Стерильные банки и крышки

Приготовление:

Помидоры моем, делаем надрезы кожицы на томатах и бланшируем их в кипящей воде 2 минуты. Вынимаем из кипятка и заливаем помидоры холодной водой, чтобы удобно и безопасно очистить томаты от кожицы.

Банки стерилизуем — в духовке, на пару или в кипящей воде. Крышки кипятим 5 минут.

Плотно укладываем очищенные помидоры в банки, но не утрамбовываем, чтобы не помять томаты.

Закрываем винтовыми крышками, но не закручиваем. Ставим банки в кастрюлю с теплой водой — она должна доходить до «плечиков» банки.

Стерилизуем банки 0,5 л — 25 мин, 1 л — 35 мин. Осторожно вытаскиваем, закручиваем крышки, переворачиваем вверх дном и укутываем полотенцем.

Зимой такие помидоры можно использовать для приготовления борща, соуса или просто они будут напоминать, что лето всегда возвращается.

В общем, готовьте без соли, без уксуса — только вкус, не нуждающийся в дополнениях.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить малосольные помидоры за час.

