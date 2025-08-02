Малосольные помидоры за час: проверенный рецепт летнего хита

В разгар сезона помидоров хозяйки не только маринуют эти овощи на зиму, но и готовят малосольными, чтобы есть их именно сейчас — есть множество рецептов, как быстро приготовить такие томаты.

ВІДЕО ДНЯ

А ресурс «Шуба» предлагает вариант «турбо» — рецепт малосольных помидоров, которые готовы уже через час. Для этого рецепта советуют выбирать маленькие и не мягетн томаты. Но они должны быть спелыми. Вариант — чери. Такие помидоры советуют солить в полиэтиленовом пакете с застежкой.

Ингредиенты: Томаты — 1 кг;

Соль каменная — 1 ст. л.;

Сахар — 0.5 ст. л.;

Зубчики чеснока — 3 шт.;

Петрушка, веточка — 20 г;

Укроп, веточка — 20 г;

Перец черный (горошек) — 3 шт.;

Перец душистый (горошек) — 3 шт.

Читайте также: Бесподобные малосольные помидоры за сутки: получаются упругие, кисло-сладенькие, вкусные

Приготовление: РЕКЛАМА Помидоры помыть, обсушить, удалить хвостики, а с другой стороны сделать неглубокий Х-надрез.

Чеснок измельчить или пропустить через пресс.

Зелень промыть и подсушить.

Помидоры сложить в пакет, добавить чеснок, зелень, перцы, соль и сахар.

Закрыв застежку, осторожно помять пакет руками, чтобы все ингредиенты перемешались.

В течение часа несколько раз встряхивать пакет.

Готово.

Рецепт квашеных помидоров, которые готовят без сахара, читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

РЕКЛАМА

155

Читайте нас в Facebook