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Малосольные помидоры за час: проверенный рецепт летнего хита

17:49 2 августа 2025
Быстрый рецепт малосольных помидоров. Фото - Pixabay

В разгар сезона помидоров хозяйки не только маринуют эти овощи на зиму, но и готовят малосольными, чтобы есть их именно сейчас — есть множество рецептов, как быстро приготовить такие томаты.

А ресурс «Шуба» предлагает вариант «турбо» — рецепт малосольных помидоров, которые готовы уже через час. Для этого рецепта советуют выбирать маленькие и не мягетн томаты. Но они должны быть спелыми. Вариант — чери. Такие помидоры советуют солить в полиэтиленовом пакете с застежкой.

Ингредиенты:

  • Томаты — 1 кг;
  • Соль каменная — 1 ст. л.;
  • Сахар — 0.5 ст. л.;
  • Зубчики чеснока — 3 шт.;
  • Петрушка, веточка — 20 г;
  • Укроп, веточка — 20 г;
  • Перец черный (горошек) — 3 шт.;
  • Перец душистый (горошек) — 3 шт.

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Приготовление:

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  • Помидоры помыть, обсушить, удалить хвостики, а с другой стороны сделать неглубокий Х-надрез.
  • Чеснок измельчить или пропустить через пресс.
  • Зелень промыть и подсушить.
  • Помидоры сложить в пакет, добавить чеснок, зелень, перцы, соль и сахар.
  • Закрыв застежку, осторожно помять пакет руками, чтобы все ингредиенты перемешались.
  • В течение часа несколько раз встряхивать пакет.
  • Готово.

Рецепт квашеных помидоров, которые готовят без сахара, читайте на нашем сайте.

Фото — Pixabay

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