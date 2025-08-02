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Малосольные помидоры за час: проверенный рецепт летнего хита
В разгар сезона помидоров хозяйки не только маринуют эти овощи на зиму, но и готовят малосольными, чтобы есть их именно сейчас — есть множество рецептов, как быстро приготовить такие томаты.
А ресурс «Шуба» предлагает вариант «турбо» — рецепт малосольных помидоров, которые готовы уже через час. Для этого рецепта советуют выбирать маленькие и не мягетн томаты. Но они должны быть спелыми. Вариант — чери. Такие помидоры советуют солить в полиэтиленовом пакете с застежкой.
Ингредиенты:
- Томаты — 1 кг;
- Соль каменная — 1 ст. л.;
- Сахар — 0.5 ст. л.;
- Зубчики чеснока — 3 шт.;
- Петрушка, веточка — 20 г;
- Укроп, веточка — 20 г;
- Перец черный (горошек) — 3 шт.;
- Перец душистый (горошек) — 3 шт.
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Приготовление:
- Помидоры помыть, обсушить, удалить хвостики, а с другой стороны сделать неглубокий Х-надрез.
- Чеснок измельчить или пропустить через пресс.
- Зелень промыть и подсушить.
- Помидоры сложить в пакет, добавить чеснок, зелень, перцы, соль и сахар.
- Закрыв застежку, осторожно помять пакет руками, чтобы все ингредиенты перемешались.
- В течение часа несколько раз встряхивать пакет.
- Готово.
Рецепт квашеных помидоров, которые готовят без сахара, читайте на нашем сайте.
Фото — Pixabay155
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