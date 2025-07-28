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Книга рецептов

Готовим борщ, вкуснее, чем у мамы: Александр Городник поделился с мужчинами секретами приготовления национального блюда

10:54 28 июля 2025
Рецепт борща от Александра Городника. Фото - скриншот

Шеф-повар Александр Городник, ранее показавший быстрый способ приготовления молодой кукурузы в микроволновке, поделился рецептом борща.

«Борщ „Вкуснее, чем у мамы“. Именно так его постоянно готовил в ресторане», — пишет он на своей странице в соцсети.

Ингредиенты:

  • Свекла — 400 г;
  • Морковь — 200 г;
  • Лук — 200 г;
  • Капуста — 500 г;
  • Картофель — 600 г.

Для бульона:

  • Свиные ребра — 1,5 кг (или говядина);
  • Лук — 1 шт.;
  • Морковь — 2 шт.;
  • Стебли сельдерея — 2−3 шт.;
  • Лавровый лист — 2−3 шт. (обожженный);
  • Перец черный горошком — 10 шт.;
  • Вода — 4 л.

Заправка:

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  • Томатная паста — 210 г;
  • Растительное масло — 30−50 мл;
  • Соль — 1 ч.л.;
  • Сахар — 3 ст. л.;
  • Уксус столовый — 3 ст. л.
  • Вода ~500 мл (чтобы полностью покрыла свеклу).

Дополнительно:

  • Фасоль — 400 г;
  • Сало — 100 г;
  • Чеснок — 5−6 зубчиков;
  • Зелень укропа и петрушки — по пучку
  • Соль, сахар, перец, уксус — по вкусу.

Для подачи:

  • Сметана — 100 г
  • Копчение: вишневая щепка.

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Приготовление:

  • Ребра с морковью и луком запечь в духовке при 220 °C до золотистой корочки (20−30 мин). Переложить в кастрюлю, залить 4 л холодной воды, добавить сельдерей и специи. Варить 1 час до мягкости мяса. После того, как бульон будет готов, достать из него овощи и мясо.
  • Морковь и лук нарезать соломкой, карамелизовать на сковороде с щепоткой соли и сахара.
  • Нарезать соломкой свеклу и обжарить в течение двух минут. Добавить томатную пасту, тушить три минуты, затем добавить уксус, соль, сахар, влить пол литра воды, тушить 30 минут до мягкости свеклы.
  • В бульон положить картошку, проварить 5 минут. Добавить капусту с свеклой, овощную зажарку, а через 2−3 минуты приготовления — мясо без кости, 400 г фасоли и свекольную зажарку.
  • Перебить блендером 100 г сала, чеснока и зелени с добавлением 2−3 ст. л. воды до пастообразной массы. Добавить в борщ, перемешать.
  • Довести борщ до кипения и выключить, настаивать не менее 30 минут, а в идеале — всю ночь.
  • Для подачи сметану подкоптить на вишневой щнпен 30 минут. Добавить столовую ложку сметаны в борщ.

Эксклюзивный материал «Подавайте борщ в глиняной посуде с салом и пончиками с чесноком», — кулинар Оксана Вознюк" читайте на сайте «ФАКТОВ».

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