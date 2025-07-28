Готовим борщ, вкуснее, чем у мамы: Александр Городник поделился с мужчинами секретами приготовления национального блюда

Шеф-повар Александр Городник, ранее показавший быстрый способ приготовления молодой кукурузы в микроволновке, поделился рецептом борща.

«Борщ „Вкуснее, чем у мамы“. Именно так его постоянно готовил в ресторане», — пишет он на своей странице в соцсети.

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Ингредиенты: Свекла — 400 г;

Морковь — 200 г;

Лук — 200 г;

Капуста — 500 г;

Картофель — 600 г. Для бульона: Свиные ребра — 1,5 кг (или говядина);

Лук — 1 шт.;

Морковь — 2 шт.;

Стебли сельдерея — 2−3 шт.;

Лавровый лист — 2−3 шт. (обожженный);

Перец черный горошком — 10 шт.;

Вода — 4 л. Заправка: РЕКЛАМА Томатная паста — 210 г;

Растительное масло — 30−50 мл;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 3 ст. л.;

Уксус столовый — 3 ст. л.

Вода ~500 мл (чтобы полностью покрыла свеклу). Дополнительно: Фасоль — 400 г;

Сало — 100 г;

Чеснок — 5−6 зубчиков;

Зелень укропа и петрушки — по пучку

Соль, сахар, перец, уксус — по вкусу. Для подачи: Сметана — 100 г

Копчение: вишневая щепка.

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Приготовление: Ребра с морковью и луком запечь в духовке при 220 °C до золотистой корочки (20−30 мин). Переложить в кастрюлю, залить 4 л холодной воды, добавить сельдерей и специи. Варить 1 час до мягкости мяса. После того, как бульон будет готов, достать из него овощи и мясо.

Морковь и лук нарезать соломкой, карамелизовать на сковороде с щепоткой соли и сахара.

Нарезать соломкой свеклу и обжарить в течение двух минут. Добавить томатную пасту, тушить три минуты, затем добавить уксус, соль, сахар, влить пол литра воды, тушить 30 минут до мягкости свеклы.

В бульон положить картошку, проварить 5 минут. Добавить капусту с свеклой, овощную зажарку, а через 2−3 минуты приготовления — мясо без кости, 400 г фасоли и свекольную зажарку.

Перебить блендером 100 г сала, чеснока и зелени с добавлением 2−3 ст. л. воды до пастообразной массы. Добавить в борщ, перемешать.

Довести борщ до кипения и выключить, настаивать не менее 30 минут, а в идеале — всю ночь.

Для подачи сметану подкоптить на вишневой щнпен 30 минут. Добавить столовую ложку сметаны в борщ.

Эксклюзивный материал «Подавайте борщ в глиняной посуде с салом и пончиками с чесноком», — кулинар Оксана Вознюк" читайте на сайте «ФАКТОВ».

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Фото — скриншот

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