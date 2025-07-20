Вкуснейший соус к мясу от Ивана Янюка: готовится всего за 5 минут! (видео)

Известный кулинар Иван Янюк, ранее поделившийся рецептом малосольных огурцов, рассказал, как приготовить вкусный соус к мясу.

«Смотрите, что нам поначалу нужно. Мы будем нарезать зелень. У меня это кинза 5 г. 5 г кинзы нужно. Очень мелко нарезаем. Все, что мы будем сегодня нарезать, нужно нарезать очень мелко. Нарезали и еще раз измельчили. Теперь сразу берем глубокую миску и все это хорошо переставляем в миску. Здесь мы и будем замешивать соус. Следующий ингредиент — это перец чили. Смотрите, друзья, берем только половинку. Целый перец нам не нужен. Разрезаем пополам. Убираем косточки, семена. Все. Эту половинку мы оставляем. А это мы нарезаем очень меленько. Сначала я нарезаю вот такими полосочками и мелким-мелким кубиком. Еще раз измельчаем и добавляем в мисочку к кинзе», — рассказал кулинар.

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Следующим ингредиентом, по словам Янюка, является фиолетовый лук.

«Рекомендую использовать фиолетовую. Она более такая сладкая. Для соуса лучше подойдет пополам. И также ее мелким кубиком разрезаем. Вот так. Лук еще раз вот так измельчили. И также добавляем в основную массу. Следующий ингредиент, друзья, — это томатная паста. 150 г томатной пасты. Добавляем сюда. Также 75 г соуса херсонского. Соус украинский или херсонский. Теперь мы сюда добавляем пол чайной ложки черного молотого перца. Обязательно добавляем соль. Соль даем по вкусу или пол чайной ложки. Добавляем одну чайную ложку сахара и последний штрих, друзья, добавляем сюда 150 мл холодной воды. Теперь венчиком хорошо это все перемешиваем. И вы просто посмотрите, какая красота получается», — рассказал он.

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Кулинар отмечает, что нужно все хорошо перемешать, чтобы растворить соль, сахар, черный перец.

«Если хотите соус немного редкий, добавляйте 200 мл воды. Но я вам рекомендую не экспериментировать, делать все, как я вам показал, и будет вам счастье», — говорит Янюк.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее Иван Янюк также рассказал, как вкусно приготовить кабачки в духовке.

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