На каком канале смотреть онлайн «Пакш» — «Полесье»: букмекеры назвали явного фаворита двухматчевого противостояния в Лиге конференций
В четверг, 14 августа, житомирское «Полесье», разгромившее «Пакш» в первой встрече (3:0), проведет на поле обладателя Кубка Венгрии ответный поединок 3-го отборочного раунда Лиги конференций (арбитр — Даниэль Шлягер из Германии).
После очного поединка в словацком Прешове подопечные Руслана Ротаня, ранее выбившие из ЛК «Санта-Колому» из Андорры, и Дьердя Богнара сыграли очередные матчи в своих национальных лигах. «Полесье», проведя ротацию состава, уступило в рамках 2-го тура УПЛ дома «Колосу» — 0:1, а команда из Пакша во встрече 3-го тура чемпионата Венгрии победила на выезде «Уйпешт» — 2:1 (Хорват, 38, Ленцер, 75 — Матко, 43) и с 7 очками делит лидерство с «Ференцварошем» и «Дебреценом».
Букмекеры в предстоящей встрече видят фаворитом венгерский клуб. К примеру, контора GGBet ставки на победу «Вакша» в основное время принимает с коєффициентом — 2,06, на ничью — 3,57, на выигрыш житомирян — 3,14. При этом букмекеры практически не сомневаются в выходе «Полесья» в следующий этап еврокубков — 1,03 у «волков» против 8,04 у венгров.
В прямой трансляции матч «Пакш» — «Полесье» на территории Украины покажет (начало — в 20:00) онлайн-телевидение «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно смотреть поединок, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.
Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Ответный матч
14 августа (четверг)
«Пакш» — «Полесье» 20:00 «Киевстар ТВ»
Напомним, что если «Полесье» пройдет «Пакш», то встретится в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной». Первая игра — 21 августа дома, ответная — 28-го в гостях. В противном случае команда Руслана Ротаня прекратит выступления в еврокубках.
Фото ФК «Полесье»
