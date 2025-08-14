41.13 / 41.65 48.10 / 48.77
Последние новости
Книга рецептов

Завтрак от Павы: после этого вы откажетесь от бутербродов по утрам

10:44 14 августа 2025
Завтрак от Павы, фото скриншот видео

Победитель кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава), поделившийся рецептом овощных оладьев, показал, какой завтрак он готовит уже три дня подряд.

По словам Павы, это «рецепт, после которого забудете о бутербродах. Завтрак, который исчезает со стола за минуту».

Ингредиенты:
кукуруза консервированная-1банка
сыр твердый -150 г
соус любимый
салат айсберг
помидор
огурец
соль перец по вкусу

В духовку на 180 градусов примерно на 30 минут.

«Очень вкусно, готовлю 3 день подряд на завтрак, залетает на ура», — добавил повар.

Ранее Пава поделился рецептом огурцов кимчи, которые можно есть как самостоятельное блюдо, так и сочетать, например, с рисом.

1398

