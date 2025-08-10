- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
Овощные корейские оладьи от Павы: идеальный перекус за 15 минут
Победитель кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава), предложивший идеальный рецепт огурцов кимчи, решил порадовать еще одной острой корейской закуской — овощными оладьями.
Ингредиенты:
Болгарский перец — 200 г
Шампиньоны — 250 г
Лук красный — 100 г
Кабачок — 200 г
Капуста — 250 г
Морковь — 100 г
Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
Мука — 5 ст. л.
Вода — 150 мл
Растительное масло — 50 мл
Копченая паприка — 1 ч. л.
Кориандр — 1 ч. л.
Сухой чеснок — 1 ч. л.
Черный перец — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Приготовление:
Овощи нарезать тонкими полосками. Добавить специи, крахмал, муку и воду.
Хорошо перемешайте, чтобы овощи равномерно покрылись кляром.
Выкладывать смесь на разогретую сковороду с растительным маслом.
Обжарить до золотистой корочки.
Ранее Пава поделился рецептом малосольных огурцов, которые готовы через три часа. А также рассказал, как вкусно готовить кукурузу.155
