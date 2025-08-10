41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Овощные корейские оладьи от Павы: идеальный перекус за 15 минут

16:54 10 августа 2025
Корейские оладьи, фото скриншот видео

Победитель кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава), предложивший идеальный рецепт огурцов кимчи, решил порадовать еще одной острой корейской закуской — овощными оладьями.

Ингредиенты:
Болгарский перец — 200 г
Шампиньоны — 250 г
Лук красный — 100 г
Кабачок — 200 г
Капуста — 250 г
Морковь — 100 г
Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
Мука — 5 ст. л.
Вода — 150 мл
Растительное масло — 50 мл
Копченая паприка — 1 ч. л.
Кориандр — 1 ч. л.
Сухой чеснок — 1 ч. л.
Черный перец — 1 ч. л.
Соль — по вкусу

Приготовление:

Овощи нарезать тонкими полосками. Добавить специи, крахмал, муку и воду.

РЕКЛАМА

Хорошо перемешайте, чтобы овощи равномерно покрылись кляром.

Выкладывать смесь на разогретую сковороду с растительным маслом.

Обжарить до золотистой корочки.

РЕКЛАМА

Ранее Пава поделился рецептом малосольных огурцов, которые готовы через три часа. А также рассказал, как вкусно готовить кукурузу.

155

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Прививка розы

В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов

Знаки зодиака, фото из открытых источников

Быков и Тигров ждет испытание на прочность, а Кроликам нужен отдых: восточный гороскоп на неделю 11 — 17 августа

Стрижка. Фото с сайта drtrichologist.com

Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего

Маринованные баклажаны. Фото из открытых источников

Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов

Следующий материал
Новости партнеров