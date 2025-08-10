Овощные корейские оладьи от Павы: идеальный перекус за 15 минут

Победитель кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава), предложивший идеальный рецепт огурцов кимчи, решил порадовать еще одной острой корейской закуской — овощными оладьями.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты:

Болгарский перец — 200 г

Шампиньоны — 250 г

Лук красный — 100 г

Кабачок — 200 г

Капуста — 250 г

Морковь — 100 г

Крахмал кукурузный — 2 ст. л.

Мука — 5 ст. л.

Вода — 150 мл

Растительное масло — 50 мл

Копченая паприка — 1 ч. л.

Кориандр — 1 ч. л.

Сухой чеснок — 1 ч. л.

Черный перец — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Овощи нарезать тонкими полосками. Добавить специи, крахмал, муку и воду.

РЕКЛАМА

Хорошо перемешайте, чтобы овощи равномерно покрылись кляром.

Выкладывать смесь на разогретую сковороду с растительным маслом.

Обжарить до золотистой корочки.

РЕКЛАМА

Ранее Пава поделился рецептом малосольных огурцов, которые готовы через три часа. А также рассказал, как вкусно готовить кукурузу.

155

Читайте нас в Facebook