Огурцы кимчи от Павы: захотите их готовить постоянно

Победитель 7-го сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава), который предложил приготовить вкуснейший завтрак из кабачка и авокадо, поделился рецептом огурцов кимчи.

ВІДЕО ДНЯ

Готовятся такие огурцы всего за 10 минут. По словам Павы, все, кто готовил это блюдо, теперь готовят такие огурцы постоянно.

«Попробуете приготовить один раз и будете делать постоянно!» — утверждает кулинар.

Правильно блюдо называется кимчи из огурцов. Это корейская острая закуска, приготовленная из ферментированных или маринованных огурцов, обычно с добавлением чеснока, имбиря, красного перца и других специй. Это блюдо, которое может быть как самостоятельной закуской, так и хорошо сочетается гарниром, например, с рисом.

РЕКЛАМА

Ингредиенты:

Огурцы — 4−5 шт (молоденькие)

Соль — 1 ст.л. (засыпать, оставить на 30 мин, промыть)

Чеснок — 3−4 зубчика

Чили или хлопья перца — по вкусу

Морковь — 1 шт (соломкой)

Зеленый лук — 2−3 пера

Соевый соус — 2−3 ст.л.

Рисовый уксус или яблочный — 1−2 ст.л.

Кунжутное масло — 1 ч.л.

Кунжут

Кориандр -1ч.л.

Приготовление простое — все ингредиенты перемешать и поставить в холодильник на 2−3 часа.

«Это будет бимба! Вкус как в ресторане!» — уверяет Пава.

РЕКЛАМА

Ранее своим рецептом малосольных огурцов поделился кулинар Иван Янюк. Он также рассказал, как готовить кисло-сладкие огурцы.

4437

Читайте нас в Facebook