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Огурцы кимчи от Павы: захотите их готовить постоянно
Победитель 7-го сезона кулинарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезинский (Пава), который предложил приготовить вкуснейший завтрак из кабачка и авокадо, поделился рецептом огурцов кимчи.
Готовятся такие огурцы всего за 10 минут. По словам Павы, все, кто готовил это блюдо, теперь готовят такие огурцы постоянно.
«Попробуете приготовить один раз и будете делать постоянно!» — утверждает кулинар.
Правильно блюдо называется кимчи из огурцов. Это корейская острая закуска, приготовленная из ферментированных или маринованных огурцов, обычно с добавлением чеснока, имбиря, красного перца и других специй. Это блюдо, которое может быть как самостоятельной закуской, так и хорошо сочетается гарниром, например, с рисом.
Ингредиенты:
Огурцы — 4−5 шт (молоденькие)
Соль — 1 ст.л. (засыпать, оставить на 30 мин, промыть)
Чеснок — 3−4 зубчика
Чили или хлопья перца — по вкусу
Морковь — 1 шт (соломкой)
Зеленый лук — 2−3 пера
Соевый соус — 2−3 ст.л.
Рисовый уксус или яблочный — 1−2 ст.л.
Кунжутное масло — 1 ч.л.
Кунжут
Кориандр -1ч.л.
Приготовление простое — все ингредиенты перемешать и поставить в холодильник на 2−3 часа.
«Это будет бимба! Вкус как в ресторане!» — уверяет Пава.
Ранее своим рецептом малосольных огурцов поделился кулинар Иван Янюк. Он также рассказал, как готовить кисло-сладкие огурцы.4437
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