Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе

Рецепт квашеных огурчиков на зиму передается из поколения в поколение. Огурцы получаются хрустящие, кисленькие. Прекрасно подходят для салата, солянки, с разными бутербродами или просто как закуска, делится фудблогерша Уляна Мазайкина.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты (на одну 3-литровую банку): огурцы (1 кг 750 г);

соль (90 г + 1 ст.л.);

вода (1,5 л);

чеснок (4 зубчика);

перец горошком (7 шт.);

листья вишни (2 шт.);

лист хрена (половина большого);

петрушка;

укроп;

лук (кольцо)

Приготовление:

На дно чистой банки кладем листья хрена, вишни, петрушку, укроп, чеснок и перец горошком. Вымытые огурцы нужно заранее залить на 2 часа холодной водой, отрезать кончики, а затем плотно наполнить ими банку.

РЕКЛАМА

Маринад. Доводим до кипения воду, растворяем в ней соль. Кипяток должен полностью закрывать огурцы. Затем прикрываем банку с огурцами капроновой крышкой и оставляем их на 8 часов.

Образовавшуюся в банке пенку убираем. Нарезаем большую луковицу — кольцо должно быть примерно диаметром горлышка банки — и «закрываем» луком горлышко банки. Лук прижимаем, чтобы его тоже покрыл рассол. Поверх лука высыпаем полную столовую ложку соли.

И все! Закрываем капроновой крышкой, выносим в холодное место и храним.

РЕКЛАМА

Напомним рецепт маринованного перца чили на зиму.

103

Читайте нас в Facebook