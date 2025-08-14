- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
Рецепт квашеных огурчиков на зиму передается из поколения в поколение. Огурцы получаются хрустящие, кисленькие. Прекрасно подходят для салата, солянки, с разными бутербродами или просто как закуска, делится фудблогерша Уляна Мазайкина.
Ингредиенты (на одну 3-литровую банку):
- огурцы (1 кг 750 г);
- соль (90 г + 1 ст.л.);
- вода (1,5 л);
- чеснок (4 зубчика);
- перец горошком (7 шт.);
- листья вишни (2 шт.);
- лист хрена (половина большого);
- петрушка;
- укроп;
- лук (кольцо)
Приготовление:
На дно чистой банки кладем листья хрена, вишни, петрушку, укроп, чеснок и перец горошком. Вымытые огурцы нужно заранее залить на 2 часа холодной водой, отрезать кончики, а затем плотно наполнить ими банку.
Маринад. Доводим до кипения воду, растворяем в ней соль. Кипяток должен полностью закрывать огурцы. Затем прикрываем банку с огурцами капроновой крышкой и оставляем их на 8 часов.
Образовавшуюся в банке пенку убираем. Нарезаем большую луковицу — кольцо должно быть примерно диаметром горлышка банки — и «закрываем» луком горлышко банки. Лук прижимаем, чтобы его тоже покрыл рассол. Поверх лука высыпаем полную столовую ложку соли.
И все! Закрываем капроновой крышкой, выносим в холодное место и храним.
Напомним рецепт маринованного перца чили на зиму.103
Читайте нас в Facebook
Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа