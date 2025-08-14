41.13 / 41.65 48.10 / 48.77
Книга рецептов

Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе

20:06 14 августа 2025
квашеные огурцы на зиму. Фото скрин видео

Рецепт квашеных огурчиков на зиму передается из поколения в поколение. Огурцы получаются хрустящие, кисленькие. Прекрасно подходят для салата, солянки, с разными бутербродами или просто как закуска, делится фудблогерша Уляна Мазайкина.

Ингредиенты (на одну 3-литровую банку):

  • огурцы (1 кг 750 г);
  • соль (90 г + 1 ст.л.);
  • вода (1,5 л);
  • чеснок (4 зубчика);
  • перец горошком (7 шт.);
  • листья вишни (2 шт.);
  • лист хрена (половина большого);
  • петрушка;
  • укроп;
  • лук (кольцо)

Приготовление:

На дно чистой банки кладем листья хрена, вишни, петрушку, укроп, чеснок и перец горошком. Вымытые огурцы нужно заранее залить на 2 часа холодной водой, отрезать кончики, а затем плотно наполнить ими банку.

Маринад. Доводим до кипения воду, растворяем в ней соль. Кипяток должен полностью закрывать огурцы. Затем прикрываем банку с огурцами капроновой крышкой и оставляем их на 8 часов.

Образовавшуюся в банке пенку убираем. Нарезаем большую луковицу — кольцо должно быть примерно диаметром горлышка банки — и «закрываем» луком горлышко банки. Лук прижимаем, чтобы его тоже покрыл рассол. Поверх лука высыпаем полную столовую ложку соли.

И все! Закрываем капроновой крышкой, выносим в холодное место и храним.

Напомним рецепт маринованного перца чили на зиму.

