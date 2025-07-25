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Квашеные огурцы для долгого хранения на зиму: классический рецепт
Квашеные огурцы являются очень популярным блюдом на украинском столе. Известный фудблогер Алла Ферштинская поделилась классическим рецептом их приготовления.
«Рецепт квашеных огурцов классический: На 3-х литровую банку: огурцов — сколько поместиться в банке, 3 ст ложки с горкой каменной нейодированной соли, 3 листика черной смородины, 3 листика вишни, 3 листика дуба, 1 корешок хрена, зонтик укропа. Залить холодной колодезной или отфильтрованной водой, закрыть капроновой крышкой. Поставить в темное, прохладное место, желательно подставить сосуд под банку, куда будет стекать рассол во время брожения. У кого есть холодный подвал — все просто, как только вквасяться огурцы, исчезнет пена, а рассол станет мутным, с этой же крышкой ставим в подвал», — пояснила она.
По словам фудблогера, ее мать держала квашеные огурцы и 2 недели в прохладном вентилируемом помещении, а затем перемещала в подвал.
«Чем холоднее, тем дольше квасятся огурцы. Или же, чтобы закатать металлическими крышками на зиму квашеные огурцы, хорошо хранящиеся не только в подвале, но и в квартирных условиях, малосольные огурцы нужно залить, предварительно слитым и перекипяченым рассолом. Трехлитровые банки — через 3−4 дня сливаю рассол, перекипячиваю в течение 3−4 минут, заливаю огурцы в банке и закатываю крышками. 2-х литровые и меньшие баночки (1,5л, 1л) нужно дважды заливать горячим кипятком. В маленькой емкости помещается мало рассола, чтобы огурцы хорошо прогрелись, и охлаждаются такие баночки быстро», — рассказала Ферштинская.
По ее словам, такие квашеные огурцы будут прекрасно храниться даже в квартирных условиях.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как приготовить квашеные огурцы по рецепту бабушки. Они отлично хранятся даже без подвала.158
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