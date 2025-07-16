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Квашенные огурцы по рецепту бабушки: прекрасно хранятся даже без подвала
До зимы остается еще немало времени, но заботливые украинки и немки уже начали сезон заготовок, вовсю консервируя огурцы, помидоры и перец — и это не говоря о сладких джемах, вареньях и повидлах.
Поучаствовать в консервировании решила и автор Youtube-канала «Смачто та гарно вдома», которая решила поделиться рецептом очень «вкусных, хрустящих, квашеных огурцов».
«Огурчики по этому рецепту получаются хрустящие, кисленькие и очень вкусные. Идеально подходят для зимних салатов и солянки. Для приготовления берем огурцы и хорошенько их моем. Размер огурцов здесь уже каждый подбирает по своему вкусу. Хорошо вымытые огурцы складываем в миску и заливаем холодной водой и оставляем на два-три часа, чтобы они хорошо просочились. Если ваши огурчики свежие и вы их только собрали, то, конечно, можно этого не делать, а сразу начинать консервирование огурцов. Но я обычно погружаю в воду и свежие огурцы, но держу их немного меньше. Когда огурцы уже постояли два-три часа, срезаю с них хвостики и огурчики готовы. Перекладываю подготовленные огурцы», — рассказала блогер.
Следующим шагом будет приготовление смеси специй для консервирования.
«Здесь у меня листья хрена, листья черной смородины, листья вишни, соцветия укропа, чеснок. Я еще добавляю соцветия чесночных стрелочек. Вот эти приправки нам нужны для того, чтобы приготовить хрустящие огурчики. Также для консервирования нам нужны зерна горького и душистого перчика. И основной ингредиент — это соль. Соль необходима для консервирования. Вот такая среднего помола. Она обычно более темная, чем та, которая для приготовления пищи. На дно баночки я укладываю каждый вид листика, а также соцветия укропа и заполняю полную баночку огурцами. Сверху на огурчики я также выкладываю по одному листочку каждого вида, а также соцветия укропа, чеснок и другие специи. Если у вас, конечно, нет всех этих листиков, то вы можете использовать то, что у вас есть. Но очень советую положить хотя бы несколько видов», — рассказала она.
Большим плюсом в приготовлении таких огурцов есть то, что банки заранее не нужно стерилизовать.
«Беру горячую воду, добавляю в нее одну столовую ложку соли с горкой, размешиваю и выливаю этот раствор в одну баночку. Это я делаю для того, чтобы соль лучше растворилась. Если вы не хотите делать такой манипуляции, то просто добавьте поверх огурцов одну столовую ложку соли и залейте сверху холодной. Это пропорция на одну литровую банку, на трехлитровую, конечно, вы кладете 3 столовых ложки соли. Так, повторяю с каждой банкой. Сверху накрываю их крышками. Крышки еще у меня не простерилизованы, пока это не нужно. Под каждую баночку я ставлю небольшую тарелочку и оставляю их на сутки», — рассказывает блогер.
Через сутки сверху каждой баночки появится пена.
«Какая-то часть маринада может уже вытечь в тарелочку. Для этого мы их и ставили. Снимаем с каждой банки крышку. Надеваем вот такую крышку с отверстиями и сливаем в кастрюлю всю жидкость из всех баночек. Также сюда сливаем всю жидкость из тарелочек. Ее также не выливаем, а сливаем к общей массе. Отправляем кастрюльку на огонь и постоянно помешивая, провариваем с момента закипания две минуты. Если появляется очень много пены, то ее можно убрать», — рассказывает Youtube-блогер.
Далее нужно залить горячим рассолом баночки с огурцами.
«Закрываем крышкой и оставляем снова на одни сутки. Через сутки, — то есть уже прошло двое суток от начала консервирования, — огурцы значительно потеряли свой цвет. Вы это видите. Снова надеваем крышку с отверстиями и сливаем всю жидкость в кастрюлю. Также в этот раз я добавляю 200 мл холодной воды, чтобы быть уверенной. Снова провариваю маринад в течение двух минут с момента кипения и горячим маринадом заливаю каждую баночку полную до верха. Сверху закрываю уже простерилизованной крышкой и закручиваю обычным способом. Это идеальный рецепт квашеных огурцов, по моему мнению, потому что они всегда получаются хрустящие. Никогда не взрывает у меня ни одна баночка. Сохранять их можно даже при комнатной температуре», — говорит она.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить фаршированный перец.228
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