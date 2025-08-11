«Мы надеялись на жесткие санкции против путина. Теперь происходит прямо противоположное»: СМИ о разочаровании в будущем мирном соглашении

«В последние три дня я разговаривал в Киеве с политиками, дипломатами и самыми обычными гражданами. Независимо от политических взглядов перед встречей президента США Дональда Трампа и владимира путина на Аляске их объединяет ощущение: что-то решается за спинами украинцев! Совсем без их участия», — отмечает шеф-редактор издания Bild Пауль Ронцхаймер.

«Президенту Украины Владимиру Зеленскому не разрешено принять участие во встрече. Абсолютно неясно, встретится ли он вообще в ближайшие дни или недели с путиным. С точки зрения украинцев это показывает всю драматичность ситуации. Есть несколько циркулирующих в СМИ планов, согласно которым США могли бы поддержать полную передачу россии Донецкой и Луганской областей, тогда как в Запорожской и Херсонской областях будет действовать перемирие по нынешней линии фронта. Это означает, что украинская армия должна сдать позиции без боя и передать их россиянам», — отмечает журналист.

Один украинский политик из правительственных кругов сказал журналисту: «Совершенно немыслимо, чтобы мы на это пошли. Ведь это означало бы, что россия просто получает территории в подарок и потом в любое время может снова напасть».

В Европе также сопротивляются этим планам. Опасность для Украины состоит в том, что путин на встрече 15 августа сможет снова переманить президента США на свою сторону и усилить давление на Украину.

«Мы надеялись на жесткие санкции против путина, — сказал один дипломат ЕС. — Теперь происходит прямо противоположное, и мы должны учитывать, что Трамп может выдвинуть Украине невыполнимые требования. Но также ясно, что США не могут просто согласиться на захват земель против воли украинцев».

Эта неделя, отмечает издание, может стать судьбоносной для Украины. Ситуация на фронте остается сложной. Украина теряет территории, однако российская армия как раз в последние недели понесла огромные потери. Военный захват территорий, на которые претендует кремль, был бы для россии крайне сложным и мог бы занять еще годы.

«Остается надежда, что, в конце концов, европейские государства дадут Трампу понять, что он не может продать Украину против ее воли и что не любое соглашение примут люди. Понятно, однако, что Трамп хочет заключить соглашение. Вопрос в том, чего это соглашение может стоить Украине», — резюмирует Пауль Ронцхаймер.

Ранее сообщалось мнение американского дипломата о том, что Трамп и путин могут заставить украинского президента принять невыгодное для страны соглашение.

