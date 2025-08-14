Дональд Трамп планирует встретиться с путиным в пятницу на Аляске впервые после его возвращения в Белый дом, чтобы обсудить цель президента США — прекратить войну между россией и Украиной. Во время первого срока американского президента он и путин встречались лично шесть раз и провели несколько телефонных разговоров.

ВІДЕО ДНЯ

Эти взаимодействия встревожили многих старших помощников Трампа, которые наблюдали, как президент США игнорировал их советы, исключал их из встреч с российским лидером и предлагал странные идеи, которые, казалось, были подброшены главой кремля, такие как создание «непроницаемого подразделения кибербезопасности» между США и россией. От этой идеи отказались, как только Трамп вернулся в Вашингтон, пишет The New York Times.

Отношения усложнились во время второго срока Трампа. В последние месяцы он, стремясь выполнить свои обещания по урегулированию войны между россией и Украиной, все более раздражен нежеланием диктатора путина деэскалировать войну.

«После ссоры между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете европейцы, украинцы и сторонники Украины в администрации разработали политику помощи Украине оставаться в борьбе и предотвращения попыток Трампа принять российскую точку зрения на конфликт, — сказал вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс. — Настоящим испытанием в пятницу будет то, насколько эта политика выдержит первый личный контакт между Трампом и путиным во время его второго срока».

РЕКЛАМА

Белый дом изображает встречу как пример приверженности Трампа делу остановки кровопролития в Украине и защищает его нетрадиционный стиль как необходимый перерыв в медленной традиционной дипломатии.

Но критики опасаются, что поспешно спланированный разговор сыграет на руку путину, бывшему агенту КГБ, известному мастеру манипуляций.

«Я думаю, что он считает, что ему следует повернуть Трампа, и считает, что его навыки работы в КГБ сделают это», — сказал советник президента США Трампа по национальной безопасности в 2018—2019 годах Джон Болтон в интервью NewsNation на прошлой неделе.

РЕКЛАМА

Российский лидер также может выиграть от того факта, что у Дональда Трампа, в отличие от его первого срока, мало советников, которые противостоят мировоззрению путина.

Аналитики заявили, что путин продемонстрировал все признаки того, что, по его мнению, он может получить больше на поле боя, чем в переговорах — по крайней мере, на тех условиях, которые Дональд Трамп до сих пор требует.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований по вопросам россии и Евразии Мария Снегова отметила, что во время своего первого срока Трамп пытался заключить важные соглашения с авторитарными лидерами таких стран, как Китай и Северная Корея, но получил ограниченные результаты.

«В общем, история встреч Трампа с влиятельными людьми, от Си Цзиньпина до Ким Чен Ына, показывает отсутствие успешных сделок», — сказала она.

РЕКЛАМА

Фиона Хилл, которая была старшим директором по вопросам Европы и россии в Совете национальной безопасности во время первого срока Трампа, согласилась, что любой прорыв кажется маловероятным.

«Россияне всегда хотят чего-то, чего они могут достичь, сделки, которую они могут навязать США, — сказала она. — Сначала они были в восторге от Виткоффа, поскольку он является прямой связью с Трампом, но они разочарованы тем, что вокруг этого нет никакой структуры. Хотя путин может приветствовать встречу лидеров, но он хочет, чтобы детали были проработаны позже. А Трамп не любит детали».

Ранее сообщалось, что перед встречей с путиным Трамп, Зеленский и ЕС провели переговоры о будущем Украины, поскольку европейцы осознают, какие риски несет саммит путин-Трамп для Украины и Европы.

100

Читайте нас в Facebook