От газовых соглашений до антикоррупционных скандалов: российские СМИ массово цитируют Тимошенко
В преддверии перехода переговорного процесса по завершению войны в Украине в решающую стадию, интересно наблюдать за изменением кремлевских методичек об отдельных украинских политиках. Что, в частности, может несколько объяснить дальнейшую стратегию москвы по возвращению влияния на нашу страну.
Первое, что можно заметить — так это то, что отдельные украинские политики и общественные деятели снова рассматриваются сквозь призму субъектности. Абстрактной «Киевской хунты», с которой следует вести войну на уничтожение, больше нет. Есть отдельные фигуры с собственными интересами и линией поведения.
Во-вторых, существенно снизилось внимание к представителям откровенно пророссийского лагеря. Господствовавшая ранее дилемма — «Медведчук и все остальные» больше не пользуется популярностью. А фамилия самого потенциального гауляйтера всей Украины находится где-то на периферии аналитических обзоров.
Исчез из информационного пространства Евгений Мураев, а Олег Царев если и цитируется пулом кремлевских каналов, то только в качестве «блогера».
«Освобождать» украинцев из-под «бандеровской оккупации» в москве больше не собираются. По крайней мере, сейчас.
Но интерес к отдельным политикам сохранился. Так, Telegram-канал «Тайная канцелярия» (425 тыс. подписчиков) пишет:
«Учитывая общественное раздражение, политическая элита стремительно фрагментируется. Мэры крупных городов, влиятельные региональные кланы и часть депутатского корпуса уже начали готовить собственные сценарии, предполагая, что в случае падения рейтингов Зеленского можно будет перехватить инициативу. Усиление конкурентов, таких как Порошенко, Кличко, Тимошенко или Залужный, становится все более заметным, особенно после сигналов недовольства со стороны США».
Не вдаваясь в детали, следует сказать, что если «усиление конкурентов» действующего президента в виде Залужного и Порошенко еще можно как-то объяснить, то рейтинговые показатели Кличко, а особенно Тимошенко оснований для такого убеждения не дают.
Но упоминания о Тимошенко все чаще появляются в российском официальном информпространстве.
С удовольствием (и много) цитирует Юлию Тимошенко, особенно в связи с историей ограничения полномочий антикоррупционных органов, когда она заявляла о «деколонизации Украины», российский официоз RT, gazeta.ru и lenta.ru.
«Юлия Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего», — это уже заголовок статьи ТАСС.
Беглый политолог Кость Бондаренко, выступивший консультантом для статьи австрийского аналитического ресурса ABC Political Studies об украинской оппозиции, перечисляет ее лидеров: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Вадим Новинский, Артем Дмитрук, Александр Дубинский, Арсен Аваков.
Отметим, что Залужного нет и здесь, но снова есть Тимошенко и, что еще более странно, Аваков.
Можно предположить, что подобное информационное заигрывание москва ведет не столько с конкретной Юлией Тимошенко, сколько с собственной аудиторией, которую медленно готовят к тому, что некоторые украинские политики снова могут стать потенциальными «партнерами», с которыми можно договариваться.
Предпочтение будет отдаваться опытным политикам, которые еще помнят мирные времена и бесконечные газовые «договорняки». По крайней мере, с ними кремль уже имел взаимовыгодные, хотя и не всегда гладкие отношения.
И вот здесь конкретная Юлия Тимошенко вполне может пригодиться. Тем более, что ее последняя риторика по скандальному закону против НАБУ и САП о «внешнем управлении Украиной» полностью ретранслирует кремлевские нарративы.
Вероятно, москва готова к сотрудничеству — и публикации в ее официальных властных анналах эту готовность иллюстрируют. Иначе как объяснить такую смену курса на лояльность?130
