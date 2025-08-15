От газовых соглашений до антикоррупционных скандалов: российские СМИ массово цитируют Тимошенко

В преддверии перехода переговорного процесса по завершению войны в Украине в решающую стадию, интересно наблюдать за изменением кремлевских методичек об отдельных украинских политиках. Что, в частности, может несколько объяснить дальнейшую стратегию москвы по возвращению влияния на нашу страну.

ВІДЕО ДНЯ

Первое, что можно заметить — так это то, что отдельные украинские политики и общественные деятели снова рассматриваются сквозь призму субъектности. Абстрактной «Киевской хунты», с которой следует вести войну на уничтожение, больше нет. Есть отдельные фигуры с собственными интересами и линией поведения.

Во-вторых, существенно снизилось внимание к представителям откровенно пророссийского лагеря. Господствовавшая ранее дилемма — «Медведчук и все остальные» больше не пользуется популярностью. А фамилия самого потенциального гауляйтера всей Украины находится где-то на периферии аналитических обзоров.

Исчез из информационного пространства Евгений Мураев, а Олег Царев если и цитируется пулом кремлевских каналов, то только в качестве «блогера».

РЕКЛАМА

«Освобождать» украинцев из-под «бандеровской оккупации» в москве больше не собираются. По крайней мере, сейчас.

Но интерес к отдельным политикам сохранился. Так, Telegram-канал «Тайная канцелярия» (425 тыс. подписчиков) пишет:

«Учитывая общественное раздражение, политическая элита стремительно фрагментируется. Мэры крупных городов, влиятельные региональные кланы и часть депутатского корпуса уже начали готовить собственные сценарии, предполагая, что в случае падения рейтингов Зеленского можно будет перехватить инициативу. Усиление конкурентов, таких как Порошенко, Кличко, Тимошенко или Залужный, становится все более заметным, особенно после сигналов недовольства со стороны США».

РЕКЛАМА

Не вдаваясь в детали, следует сказать, что если «усиление конкурентов» действующего президента в виде Залужного и Порошенко еще можно как-то объяснить, то рейтинговые показатели Кличко, а особенно Тимошенко оснований для такого убеждения не дают.

Но упоминания о Тимошенко все чаще появляются в российском официальном информпространстве.

С удовольствием (и много) цитирует Юлию Тимошенко, особенно в связи с историей ограничения полномочий антикоррупционных органов, когда она заявляла о «деколонизации Украины», российский официоз RT, gazeta.ru и lenta.ru.

РЕКЛАМА

«Юлия Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего», — это уже заголовок статьи ТАСС.

Беглый политолог Кость Бондаренко, выступивший консультантом для статьи австрийского аналитического ресурса ABC Political Studies об украинской оппозиции, перечисляет ее лидеров: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Вадим Новинский, Артем Дмитрук, Александр Дубинский, Арсен Аваков.

Отметим, что Залужного нет и здесь, но снова есть Тимошенко и, что еще более странно, Аваков.

Можно предположить, что подобное информационное заигрывание москва ведет не столько с конкретной Юлией Тимошенко, сколько с собственной аудиторией, которую медленно готовят к тому, что некоторые украинские политики снова могут стать потенциальными «партнерами», с которыми можно договариваться.

Предпочтение будет отдаваться опытным политикам, которые еще помнят мирные времена и бесконечные газовые «договорняки». По крайней мере, с ними кремль уже имел взаимовыгодные, хотя и не всегда гладкие отношения.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и президент россии дмитрий медведев во время встречи в москве в октябре 2008 г.

И вот здесь конкретная Юлия Тимошенко вполне может пригодиться. Тем более, что ее последняя риторика по скандальному закону против НАБУ и САП о «внешнем управлении Украиной» полностью ретранслирует кремлевские нарративы.

Вероятно, москва готова к сотрудничеству — и публикации в ее официальных властных анналах эту готовность иллюстрируют. Иначе как объяснить такую смену курса на лояльность?

130

Читайте нас в Facebook