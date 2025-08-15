- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
Скандал во Вроцлаве: МИД отреагировал на арест украинских подростков
На днях в Польше сообщили о задержании 17-летнего украинца, которого местные правоохранители подозревают в вандализме и разжигании национальной розни. По словам польского министра национальной обороны Томаша Семоняка, юноша занимался повреждением памятников жертвам УПА, в частности, мемориала в Домостове.
А сейчас стало известно о заключении под стражу граждан Украины, совершавших подобные правонарушения. Об этом пишет «Европейская правда», отмечая, что, вероятно, речь идет о двух 17-летних украинцах, рисовавших красно-черные флаги и оставлявших «бандеровские лозунги» на зданиях и в местах памяти жертв Волынской трагедии. Подобные случаи фиксировались на территории Вроцлава, Варшавы, а также в деревне Домостав.
Украинские консулы находятся на связи с польскими стражами порядка — направлен соответствующий запрос для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Напомним, что на днях в Польше сообщали о начале процедуры депортации более полусотни украинцев. Речь идет о людях, присутствовавших на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве. Задержанные, среди которых были граждане Украины и Беларуси, совершили ряд правонарушений. В частности, сообщалось о флагах ОУН-УПА, которые развернул один из зрителей.
Фото Radio Rzeszów223
