Уныние и разочарование: популярная танцовщица поразила признанием

Популярная танцовщица, постоянная участница проекта «Танцы со звездами» Илона Гвоздева, назвавшая свою слабость, поразила обращением сеть.

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В свой 37-й день рождения Илова решила поделиться чувствами, которые захватывали ее в последние годы. На странице в социальной сети Гвоздева выложила пост и фотографии с улиц Киева и популярных мест столицы.

Фото из соцсети

Напомним, в начале 2025 года появилась информация, что брак Илоны потерпел крах. Но танцовщица опровергает эти слухи и говорит, что сейчас в ее отношениях с мужем все хорошо.

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«С началом войны я прошла сквозь тяжелые годы трансформации, из-за тишины боли, потери и громкости сомнений, из-за уныния и разочарования в людях, из-за испытания собственными недостатками и постоянной самокритикой что я „недостаточно…“, — призналась Илона. — Каждая травма — не слабость, а свидетельство моего пути. Я падала и училась вновь подниматься, дышать, жить не на выживание, а на рост».

Гвоздева пишет, что в любой ситуации ее спасали танцы, потому что это — ее точка опоры и сила двигаться дальше.

«Я — львица, — добавила танцовщица. — Но уже не та, которая бросается отстаивать правду превыше всего и несмотря ни на что, а знающая свою силу и молча выбирающая свет, искренность и порой одиночество, если нужно».

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Илона назвала себя «созревшей женщиной», потому что она знает чего хочет.

Фоловеры поздравили Гвоздеву с днем рождения, пожелав ей и дальше «зажигать».

— С днем рождения, звездочка! — написала актриса Анастасия Цимбалару. — Танцуй, зажигай, вдохновляй!

Фото - скриншот

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— Пусть новый год принесет добро! — пожелали в сети. — Света и счастливых моментов!

Ранее другая популярная танцовщица впервые рассказала о втором разводе .

Фото из соцсети

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