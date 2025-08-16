«На свой первый день рождения я получила… протез»: спортсменка без конечности о детском буллинге, карьере и принятии себя

Необычный подарок

Первый протез Таня получила в свой первый день рождения. Это стало настоящим испытанием для семьи. Уровень ампутации ставил перед специалистами нетривиальные задачи. У девочки не было тазобедренного сустава, поэтому в Украине тогда мало кто брался за такие случаи.

— Многие просто раньше такие протезы не делали. Но врачи говорили моим родителям, что готовы экспериментировать. Моих родителей, конечно, такой вариант не устраивал, — рассказывает девушка.

Настоящим спасением стала помощь незнакомой американки, которая отозвалась и взяла на себя вопросы с финансированием и устройством ребенка на лечение в США.

— Одна женщина, совсем нам незнакомая, откликнулась помочь: собрать средства, приютить нас у себя на несколько месяцев и посодействовать с протезированием. Благодаря этому мы смогли собрать необходимую сумму, и на свой первый день рождения я получила в подарок свой первый протез — в Америке, — говорит Татьяна.

Однако этот протез был скорее символичным — маленький, нефункциональный, предназначенный только для того, чтобы тело привыкало, и ради косметического эффекта.

В то время для обычной украинской семьи было сложно позволить себе приобрести такие вещи. К примеру, еще детский протез Тани стоил более 200 тысяч гривен. К счастью, сейчас в Украине появилось больше возможностей для протезирования за государственный счет и при поддержке благотворительных фондов. Поэтому теперь протез Татьяны уже функциональный и был предоставлен американским Protez Foundation при поддержке ее друзей из США.

"В детстве я участвовала во всех играх наравне с другими детьми", - рассказывает Татьяна

В детстве из-за активного роста протез приходилось менять ежегодно, а периоды замены в Харьковском институте протезирования могли длиться до полутора месяцев. Сейчас, когда вес и рост Татьяны стабилизировались, протез требует замены раз в три года.

О буллинге и маскировке протеза

Поскольку Татьяна с детства пользуется протезом, это, по ее словам, в чем-то даже облегчало ее жизнь по сравнению с теми, кто потерял конечность уже в сознательном возрасте.

— В этом смысле мне легче, чем военным, я ведь не проходила болезненный этап, чтобы повторно научиться ходить и приспосабливаться к жизни. Но раньше была другая проблема: мы с родителями всячески пытались делать так, чтобы никто не догадался о моем протезе, — делится Татьяна.

Долгие годы семья пыталась скрыть особенность девочки. Протез тщательно маскировали косметическими накладками, поролоном и чулками, чтобы он максимально напоминал здоровую конечность.

— Визуально, если человек не подойдет совсем близко, даже не заметит, что это протез. Большинство считало, что у меня просто ушиб ноги. А на самом деле я передвигаюсь на протезе с одного годика, — говорит она.

Татьяна учится на четвёртом курсе Донецкого национального университета им. Василия Стуса

Детские годы не обошлись без трудностей. Школьный буллинг заставил родителей перевести дочь на дистанционное обучение уже с шестого класса, что, с одной стороны, защитило девочку от издевательств, но с другой — усложнило социализацию. Поэтому, когда Татьяна поступила в университет, ей было тяжело адаптироваться.

— Мои родственники волновались обо мне. Просили не бегать слишком быстро и осторожничать, но серьезных ограничений не было. Я сама всегда стремилась быть с детьми на одном уровне. Например, когда друзья праздновали дни рождения в игровых комнатах с батутами или бассейнами, я участвовала во всех играх наравне с ними. И показывала родителям, что даже это для меня не преграда, — говорит Таня.

Путь в ампфутболе

Первое знакомство Татьяны со спортом состоялось еще в детском саду через плаванье — как вид реабилитации.

Позже девушка серьезно занималась плаванием и биатлоном, но пандемия COVID-19 и начало полномасштабной войны помешали ее планам попасть в сборную в этих видах спорта. Настоящим открытием стал ампфутбол — относительно новый для Украины вид спорта, где игроки с ампутациями ног играют на костылях.

— Впервые об ампфутболе мне рассказала моя знакомая из местного центра реабилитации. И я подумала: «Почему бы не попробовать?» И в принципе не пожалела, — вспоминает спортсменка.

В ампфутболе есть особые правила, направленные на обеспечение честности соревнований. Полевые игроки играют исключительно на костылях, независимо от уровня ампутации.

— Это сделано, чтобы уравновесить возможности каждого игрока. Поскольку, например, у нас есть игроки с ампутациями ниже колена. И они смогут культей, коленом, отбить мяч. А у меня вообще нечем отбивать, — говорит Татьяна.

Сейчас Татьяна - самый молодой игрок национальной сборной Украины по ампфутболу

Спортсменка объясняет, что запрет на игру протезами в ампфутболе также имеет практическое обоснование: для нее это было бы гораздо сложнее, чем для игрока с ампутацией ниже колена.

Со временем Татьяна попала в состав национальной сборной Украины по ампфутболу, став ее самым молодым игроком. У подавляющего большинства девушек из команды ампутация случилась из-за болезней, таких как рак, или из-за проблем с сосудами. Капитан команды Ольга Бенда — единственный игрок-ветеран в составе.

За два года занятий ампфутболом Татьяна добилась значительных успехов.

Самым большим достижением стало участие в первом в истории женском чемпионате мира по ампфутболу, состоявшемся в ноябре 2024 года в колумбийском городе Барранкилья.

— Именно с женской сборной я представляла Украину на первом женском чемпионате мира. В целом приехали соперничать 12 стран. Мы заняли шестое место, — делится спортсменка.

По ее словам, развитие ампфутбола в Украине сталкивается с проблемой нехватки игроков. Команды активно ищут девушек разными способами — от посещения реабилитационных центров до случайных знакомств.

Кино и будущие планы

Сейчас Татьяна учится на четвертом курсе менеджмента в Донецком национальном университете им. Василя Стуса. А недавно девушка попробовала себя в киноиндустрии, снявшись в фильме «Утомленные», ожидающем премьеры.

— Это было предложение знакомых, ведь я занималась не только футболом, но и имела опыт съемок для фотостоков. Фотографы и друзья передавали мои контакты дальше, и так информация обо мне распространялась, — говорит девушка.

Девушка охотно участвует в фотосессиях, социальной рекламе

И хоть актерская карьера спортсменку не очень привлекает, Татьяна уверяет, что готова развиваться в сфере фотосессий и социальной рекламы. Главные планы связаны со спортом, — до 30 лет девушка хочет поиграть на профессиональном уровне, забить свой первый гол и представить Украину на новых международных соревнованиях, а потом, возможно, стать тренером.

«Надо идти туда, где страшно»

На вопрос о том, как полюбить себя и принять изменения в теле, Татьяна отвечает честно:

— Я сама шла к этому очень долго. До одиннадцати лет во мне жила детская наивная вера: если я буду послушной девочкой, у меня отрастет нога и все кардинально изменится.

Переломным моментом стало принятие реальности и формирование собственной философии.

— Я придерживаюсь простого правила: там, где есть страх и риск, там и наш рост. Поэтому нужно идти именно туда, где страшно, — считает девушка.

Татьяна Мацишена: "Я придерживаюсь простого правила: там, где есть страх и риск, там и наш рост. Поэтому нужно идти именно туда, где страшно"

Важным шагом был отказ от самоизоляции и поиск единомышленников.

— Сначала я наблюдала за людьми, похожими на меня, теми, кто мне близок по духу. Например, мне нравится австралийский писатель, мотивационный оратор и меценат Ник Вуйчич. Он родился с редким наследственным заболеванием, из-за которого у него отсутствуют все четыре конечности. И я поняла, что ничем не хуже. Если сидеть дома, ничего не изменится — нужно просто браться и делать, — говорит Татьяна Мацишена.

В детстве девушке не хватало примеров среди украинцев, чтобы принять себя и свое тело. Сейчас она поняла, что собственным примером и сама может вдохновлять и помогать людям, пережившим ампутацию, которые проходят реабилитацию или протезирование.

Получить помощь украинцам с инвалидностью можно на сайте организации EnableMe Ukraine. Вы можете задать вопросы эксперту и получить бесплатную помощь в сообществе EnableMe.

