Удар по центру Сум: повреждена гражданская инфраструктура, работают спасатели

Россияне продолжают обстреливать Украину. Оккупанты ударили по центру Сум. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.

«Враг нанес удар по центральной части Сумской громады — по гражданской инфраструктуре. На месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

По данным местных пабликов, россияне ударили дроном по центральному рынку.

Как писали «ФАКТЫ», на днях враг атаковал дронами Черниговскую и Донецкую области и ударил ракетой по Сумщине. Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 24 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Напомним, недавно россияне сбросили КАБы на автовокзал в Запорожье, ранены 20 человек. Также оккупанты разрушили железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине.

