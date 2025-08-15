- 18:31 «Ложь, хаос и провалы в коммуникации»: Жорин об угрозе прорыва на Покровском направлении
Удар по центру Сум: повреждена гражданская инфраструктура, работают спасатели
Россияне продолжают обстреливать Украину. Оккупанты ударили по центру Сум. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.
«Враг нанес удар по центральной части Сумской громады — по гражданской инфраструктуре. На месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
По данным местных пабликов, россияне ударили дроном по центральному рынку.
Как писали «ФАКТЫ», на днях враг атаковал дронами Черниговскую и Донецкую области и ударил ракетой по Сумщине. Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 24 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.
Напомним, недавно россияне сбросили КАБы на автовокзал в Запорожье, ранены 20 человек. Также оккупанты разрушили железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине.47
