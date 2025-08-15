41.07 / 41.60 48.02 / 48.65
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Удар по центру Сум: повреждена гражданская инфраструктура, работают спасатели

18:06 15 августа 2025
Россияне атаковали центр города Сумы

Россияне продолжают обстреливать Украину. Оккупанты ударили по центру Сум. Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Олег Григоров.

«Враг нанес удар по центральной части Сумской громады — по гражданской инфраструктуре. На месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

По данным местных пабликов, россияне ударили дроном по центральному рынку.

Как писали «ФАКТЫ», на днях враг атаковал дронами Черниговскую и Донецкую области и ударил ракетой по Сумщине. Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 24 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

РЕКЛАМА

Напомним, недавно россияне сбросили КАБы на автовокзал в Запорожье, ранены 20 человек. Также оккупанты разрушили железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине.

РЕКЛАМА
47

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на 15 августа. Фото Pixabay

Близнецам — «Паж мечей» и бдительность, Весам — «Правосудие» и проверка на честность: Таро-прогноз на 15 августа

Закуска из баклажанов. Фото Светланы Слободянюк

Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком

Завтрак от Павы, фото скриншот видео

Завтрак от Павы: после этого вы откажетесь от бутербродов по утрам

запуск ракет

Еще больше украинцев погибнет: офицер о воздушном перемирии, которое требует рф

Следующий материал
Новости партнеров