Абсолютно не беспокоятся: около половины поляков не верят в войну с россией
Несмотря на тревожные заявления руководства Польши, почти половина поляков не считает, что страна находится под угрозой войны. Такие данные показал опрос, проведенный Исследовательским институтом Pollster для оборонного портала Super Express, пишет издание Wiadomosci.
Поляки ответили на вопрос: «Считаете ли вы, что Польша находится под угрозой войны в течение следующих пяти лет?»
«Да» ответили 26% респондентов. «Нет» выбрали 49%. Каждый четвертый респондент не имел твердого мнения по этому вопросу. «Не знаю» — ответили 25% респондентов.
Между тем Кирилл Буданов, руководитель украинской разведки, считает, что россия планирует потратить огромные средства на вооружение, направленные на подготовку страны к потенциальному конфликту с НАТО. По его словам, россия намерена потратить 1,1 триллиона долларов на вооружение до 2036 года.
Буданов подчеркнул, что это самая большая программа вооружения с 1980 года, и ее реализация имеет решающее значение для оборонной стратегии россии.
«Вся деятельность и бюджеты направлены на это», — заявил он.
