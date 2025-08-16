- 16.08 21:34 Для женщин, которые выбрали себя: украинская певица MELANYA выпустила провокационный альбом
Карма или сознательная провокация? В россии дрон попал в жилой дом, эксперт объяснил, почему так случилось
Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города дронами, но случается, что под их удар попадают города в рф. При этом бывает, что российские дроны атакуют жилые дома в собственных городах.
Об этом сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его словам, 14 августа российский дрон-приманка «Пародия» врезался в жилой дом.
Эксперт отмечает, что после атаки жилого дома неким дроном, российская сторона тут же обвинила в этом ударе Украину, мол, Киев занимается террором гражданского населения. На первых фото с места прилета по масштабам повреждения было видно, что использовалось явно маломощное средство поражения, что могло говорить о применении fpv-дрона. Однако от границы Украины с россией до Белгорода около 35 километров, что указывало на то, что украинский fpv-дрон уж точно никак не мог долететь до российского областного центра, ведь дальность роботы подобных средств составляет 10−15 км.
Однако позднее появилось видео с камер наблюдения, прекрасно запечатлевшее средство поражения, и им оказался российский дрон-приманка «Пародия». И это объяснимо. Так, по словам Александра Коваленко, «Пародия» не имеет боевой части, но с недавних пор оккупанты стали устанавливать БЧ на дроны-приманки «Гербера» и использовать их в качестве ударного. Правда, структура дронов не позволяет на них размещать мощные БЧ, тем не менее они несут непосредственную угрозу для гражданских объектов.
«Очевидно, что это было одно из применений „Пародии“ с боевой частью. Почему она прилетела по Белгороду, а не по Харькову, который РОВ регулярно терроризируют „Молниями-2“, „Черниками“, „Привет-82“ и прочими средствами террора? Причины может быть две. Первая — „Пародия“ попала под действие российского же РЭБ в районе Белгорода и спикировала на жилую застройку. Вторая — сознательная провокация РОВ с целью обвинить Украину в терроре гражданского населения накануне старта переговоров Дональда Трампа и путина на Аляске. В этой версии сложно усомниться, с учетом того, насколько часто РОВ применяют именно такие методы ведения переговоров», — подчеркивает Александр Коваленко.
Как ранее писали «ФАКТЫ», Украине бы очень пригодился для перехватов российских дронов американский вертолет AH-1 Cobra, который можно получить от Турции.318
