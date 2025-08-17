«Голые» платья и танцы со стаканом на голове: Дуа Липа отмечает 30-летие на Ибице

- 12:35 Как легко очистить сковородку от нагара и жира: эти простые домашние методы вас удивят
Популярная певица Дуа Липа, оказывается, не только пылкая поклонница кастомизации сумок, но и веселых вечеринок на природе.
Такой вывод можно сделать из фотографий, которые она на днях опубликовала в социальной сети.
Дело в том, что 22 августа Дуа Липе исполнится 30 лет. Несмотря на то, что до этой даты осталась еще неделя, певица уже начала праздновать день рождения.
Вместе со своими друзьями и женихом Каллумом Тернером артистка отправилась на Ибицу, где вся компания днем загорает и плавает в море, а по вечерам продолжает веселье на вечеринках с жаркими танцами.
На фото можно увидеть, как певица танцует со стаканом на голове или в паре с Тернером. Кроме того, певица продемонстрировала свой (достаточно откровенный) праздничный наряд.
Напомним, ранее на Ибице отдыхала известная модель Кейт Мосс, которая решила устроить на «обнаженную» съемку.57
