Шоу-бизнес

«Голые» платья и танцы со стаканом на голове: Дуа Липа отмечает 30-летие на Ибице

11:45 17 августа 2025
Дуа Липа с друзьями

Популярная певица Дуа Липа, оказывается, не только пылкая поклонница кастомизации сумок, но и веселых вечеринок на природе.

Такой вывод можно сделать из фотографий, которые она на днях опубликовала в социальной сети.

Дело в том, что 22 августа Дуа Липе исполнится 30 лет. Несмотря на то, что до этой даты осталась еще неделя, певица уже начала праздновать день рождения.

Вместе со своими друзьями и женихом Каллумом Тернером артистка отправилась на Ибицу, где вся компания днем загорает и плавает в море, а по вечерам продолжает веселье на вечеринках с жаркими танцами.

На фото можно увидеть, как певица танцует со стаканом на голове или в паре с Тернером. Кроме того, певица продемонстрировала свой (достаточно откровенный) праздничный наряд.

Напомним, ранее на Ибице отдыхала известная модель Кейт Мосс, которая решила устроить на «обнаженную» съемку.

