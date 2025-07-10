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Это может быть самая разнообразная еда: как скрытые калории мешают похудеть
Почему я не могу похудеть? Многие задумывались над этим вопросом. Казалось бы, всё делаем правильно, но что-то не так. Скорее всего, вы употребляете скрытые калории, делится диетолог Екатерина Черкасская:
«Скрытыми называются те калории, которые мы не можем подсчитать или употребляем, не задумываясь. Часто их источником являются фаст-фуды и полуфабрикаты, те продукты, питательную и калорийную ценность которых мы не можем проверить, ведь не уверены, какие именно ингредиенты используют в приготовлении. Также это те калории, которые мы потребляем, не задумываясь: чипсы, орешки, снеки, сухарики».
Латте со сливками по количеству калорий может сравниться с сытным приемом пищи, который мог бы быть гораздо более полезным для организма. Исключением является обычный черный кофе без сливок и сахара. Все остальные кофейные напитки насыщены калориями.
Соусы к мясу и заправки в салаты содержат много сахара и жиров. Поэтому лучше приготовить соус в домашних условиях или использовать облегченные заправки: йогурт, оливковое масло с лимоном.
Подъедение при приготовлении пищи. К этому пункту можно отнести самую разную еду — все зависит от того, что вы готовите. К примеру, котлета, схваченная во время приготовления ужина, прибавит минимум 100 Ккал.
Чтобы всегда оставаться в форме и получать желаемый результат, необходимо соблюдать определенные правила. Не употреблять пищу без надобности: орешки, твердый сыр, сухофрукты, фрукты, снеки. Жареные продукты исключить из вашего рациона: картофель фри, котлеты, отбивные
Кофейные напитки в состав которых входит молоко, сливки, сиропы и топинги — табу на похудении.
Белый хлеб, крекеры, печенье — это высокоуглеводные продукты.
«Пища, которую вы готовите самостоятельно, принесет больше пользы и будет намного вкуснее, и скрытые калории не навредят», — добавляет Екатерина.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как усилить сжигание жира, добавив в утренний кофе секретный ингредиент.
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