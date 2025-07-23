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Замените свой обычный черный кофе этим полезным: он поддерживает здоровье кишечника и снижает уровень холестерина
Этот напиток имеет мягкий и слегка ореховый вкус, он богат клетчаткой и минералами, позитивно влияет на здоровье и улучшает настроение. В нем нет кофеина, и он идеально заменяет традиционный кофе. Ячменный кофе — это супернапиток, который следует употреблять, пишет Beszamel.
Ячменный кофе по внешнему виду и способу приготовления напоминает традиционный кофе. Напиток изготавливают из жареного ячменя, который приобретает глубокий и нежный вкус с нотками орехов и поджаренного хлеба. Он похож на классический черный кофе, но менее насыщенный и горьковатый. Зерна не нуждаются в отшелушивании, поэтому напиток, изготовленный из ячменя, чрезвычайно богат витаминами, минералами и питательными веществами. Этот натуральный напиток может похвастаться многими полезными для здоровья качествами. Его можно употреблять при соблюдении диеты для похудения.
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Без кофеина: поэтому вы можете пить его в любое время, не беспокоясь о проблемах со сном, нервозности или сердцебиении. Безопасный для детей, беременных и кормящих грудью.
Богат клетчаткой: ячмень — это зерно, которое является отличным источником пищевых волокон. Он способствует пищеварению, регулирует уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина и обеспечивает ощущение сытости.
Источник витаминов и минералов: ячменный кофе содержит витамины группы B и минералы, такие как магний, калий, железо и фосфор.
Антиоксидантные свойства: ячмень богат антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами, защищая организм от повреждений и замедляя процесс старения.
Поддержка пищеварения и здоровья кишечника: ячменный кофе положительно влияет на перистальтику, поддерживая здоровую бактериальную флору и предотвращая запоры.
Снижение уровня холестерина: регулярное употребление ячменного кофе помогает снизить уровень «плохого» холестерина.
Поддержка нервной системы: благодаря витаминам группы B ячменный кофе поддерживает правильное функционирование нервной системы.
Ячменный кофе очень вкусный с коровьим молоком, растительным молоком, таким как соевое, миндальное или овсяное, или со сливками. Молоко можно вспенивать. Такой кофе можно приобрести в больших супермаркетах. Лучше всего искать его в магазинах здорового питания.
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