«Как в НАТО»: Зеленский требует действенных гарантий безопасности для Украины

После саммита президентов США и россии на Аляске глава украинского государства Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом и вскоре посетит Америку. Перед этим Зеленский приехал в Брюссель, чтобы пообщаться с европейскими партнерами.

Вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, которая также должна посетить США, они дали общую пресс-конференцию, которую транслировал Офис президента Украины. Спикеры, прежде всего, говорили об установлении мира и гарантиях безопасности Украины.

«С начала жестокого российского вторжения Европа была на стороне Украины. И мы будем поддерживать вас столько, сколько будет необходимо для справедливого и продолжительного мира. И этот мир должен быть достигнут силой… Мы должны иметь сильные гарантии безопасности, чтобы защитить интересы безопасности Украины и Европы. Украина должна быть в состоянии удержать свой суверенитет и сохранить территориальную целостность. Не может быть никаких ограничений, касающихся Вооруженных сил Украины или помощи от третьих стран», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что Украина категорически отвергает условие россии относительно вывода ВСУ с территории Донецкой области, которую сейчас контролирует украинская сторона: «Конституция делает невозможным сдачу территорий или торговлю землей».

Что же касается обеспечения безопасности для нашей страны, то, по словам президента, она должна работать на практике так же, как и статьи 5 НАТО. «Мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности», — подчеркнул он.

Напомним, что после встречи с путиным американский президент заявил, что согласился с российским президентом, что война в Украине может завершиться с обменом территориями и предоставлением гарантий безопасности, в том числе и со стороны Америки. Встреча Трампа и Зеленского намечена на завтра.

