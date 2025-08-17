- 18:11 Кабмин принял судьбоносное решение для семей погибших, но выплаты получат не все
- 17:52 Сделайте так, и мошек и комаров больше не будет: как избавиться от «незваных гостей» в доме летом
- 17:46 Как выбрать картофель для посадки: главный показатель отличного урожая
- 17:25 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 17:23 Для стабильности гривни нужны десятки миллиардов долларов, но не только: каким будут курсы доллара и евро до конца года
- 17:15 «Как в НАТО»: Зеленский требует действенных гарантий безопасности для Украины
- 17:06 Сжигают жир даже во время сна: самые эффективные чаи для похудения
- 16:45 Аномальный понедельник: жара на юге, осенняя свежесть в центре и на севере
- 16:24 Карма не заставила себя ждать: генерал рф потерял руку и ногу после удара ВСУ
- 16:22 Мать Меган Маркл откровенно рассказала о самых тяжелых моментах, которые она пережила с дочкой
- 16:12 Где трусы? Танцовщица в клипе Бадоева к песне Макса Барских взбудоражила сеть
- 15:49 Вывод ВСУ из Донбасса — это путь к новому удару по Харькову: ISW предупреждает о рисках отступления
«Как в НАТО»: Зеленский требует действенных гарантий безопасности для Украины
После саммита президентов США и россии на Аляске глава украинского государства Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом и вскоре посетит Америку. Перед этим Зеленский приехал в Брюссель, чтобы пообщаться с европейскими партнерами.
Вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, которая также должна посетить США, они дали общую пресс-конференцию, которую транслировал Офис президента Украины. Спикеры, прежде всего, говорили об установлении мира и гарантиях безопасности Украины.
«С начала жестокого российского вторжения Европа была на стороне Украины. И мы будем поддерживать вас столько, сколько будет необходимо для справедливого и продолжительного мира. И этот мир должен быть достигнут силой… Мы должны иметь сильные гарантии безопасности, чтобы защитить интересы безопасности Украины и Европы. Украина должна быть в состоянии удержать свой суверенитет и сохранить территориальную целостность. Не может быть никаких ограничений, касающихся Вооруженных сил Украины или помощи от третьих стран», — подчеркнула президент Еврокомиссии.
В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что Украина категорически отвергает условие россии относительно вывода ВСУ с территории Донецкой области, которую сейчас контролирует украинская сторона: «Конституция делает невозможным сдачу территорий или торговлю землей».
Что же касается обеспечения безопасности для нашей страны, то, по словам президента, она должна работать на практике так же, как и статьи 5 НАТО. «Мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности», — подчеркнул он.
Напомним, что после встречи с путиным американский президент заявил, что согласился с российским президентом, что война в Украине может завершиться с обменом территориями и предоставлением гарантий безопасности, в том числе и со стороны Америки. Встреча Трампа и Зеленского намечена на завтра.
